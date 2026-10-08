Fernando Alonso: "He leído los rumores sobre el Dakar, pero no creo que sea compatible con la F1"

El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de España 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) defendió que, después de leer "los rumores" sobre una participación del asturiano en el Rally Dakar 2027, no cree que "sea compatible con las exigencias de la F1", y es un reto que "requiere de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito".

"He leído esos rumores, pero no creo que sea correcto. No creo que sean compatibles las exigencias de la Fórmula 1 con el Dakar. Se necesita de una buena preparación para estos desafíos, porque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requiere de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito", indicó el asturiano en la rueda de prensa previa al GP de Singapur.

Así respondió Alonso a la pregunta sobre si eran ciertas las informaciones que hablaban de un regreso del bicampeón del mundo de F1 al Dakar en 2027, una prueba que ya corrió en 2020. "Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré, no será un rumor, y seré yo mismo el que lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado", insistió.

El piloto español también celebró el octavo puesto logrado en el GP de Baréin, celebrado en Sepang (Malasia), aunque lamentó seguir "muy lejos" de lo que querrían. "Haber conseguido puntos y tener un ritmo competitivo en carrera es esperanzador. Todo el fin de semana ha sido un poco mejor. Pero aún así sigue siendo lo que es", dijo, asegurando que no espera una mayor consistencia del AMR26 para lo que resta de temporada.

"Dependerá del fin de semana. El coche era físicamente igual, con la misma configuración, con la misma unidad de potencia que en Bakú. Era todo igual, y la diferencia de rendimiento ha sido enorme. Desafortunadamente, depende demasiado del fin de semana. Así que, como he dicho, aquí será una oportunidad", agregó.

Además, abordó el error de software que sufrieron algunos monoplazas en la vuelta de formación de la carrera bajo la lluvia en Sepang. "Lo más importante es que se entienda bien lo de la semana pasada y que no se vuelva a replicar", defendió, después de que la FIA haya avanzado una actualización de ese software para condiciones de lluvia en el GP de Estados Unidos.

Este fin de semana, en Marina Bay, correrán en horario local nocturno, algo que no les "cambia mucho" porque "el circuito está muy bien iluminado". "Yo no tengo preferencia de día o de noche. Para nosotros no hay nada de diferencia. Aunque mejor de día. Porque es un día largo hasta que llega la carrera. Te levantas y luego no puedes volar después de la carrera. Así que la carrera temprano y a comer a casa", bromeó.

"Lo he dicho muchas veces, yo prefiero los circuitos tradicionales. No sé si por casualidad o no, las carreras suelen ser mejores, puedes empujar el coche más al límite, competir en Sepang, Zandvoort, Monza, Barcelona. En los circuitos urbanos, pilotas siempre al 95%, porque no hay evolución de pista. Y en carrera vas al 80% para alejarte de los muros, y además hay pocos adelantamientos. Por ello, prefiero los circuitos tradicionales", explicó.

Finalmente, Alonso abordó el asunto de los motos V8, V10 e híbridos y sostuvo que "el mundo ha cambiado". "Antes eran coches divertidos de pilotar, muy ligeros, muy ruidosos, pero quizás no encajen en el mundo actual, esa tecnología. Cuando empecé, teníamos un motor para el sábado, 12 vueltas de 'qualy', y otro para el domingo. ¿Es eso posible hoy en día? No creo. Creo que tenemos que estar contentos con adaptarnos al mundo", concluyó.