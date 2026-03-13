Fernando Alonso: "No nos quedan más recambios y tendremos que sobrevivir"

Fernando Alonso - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá decimonoveno en la carrera al esprint del Gran Premio de China, ha asegurado que tendrán que "sobrevivir" este fin de semana con la única unidad de potencia de la que disponen, aunque ve un "mínimo progreso" en el coche.

"No nos quedan más recambios para la unidad de potencia. Así que sí, cualquier problema podría ser muy difícil de resolver durante el resto del fin de semana. Por tanto, tenemos que sobrevivir con la fiabilidad y aprender todo lo que podamos", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

A pesar de todo, el asturiano ven algún "progreso" en el monoplaza. "Ha sido una crono corta, solo de dado dos vueltas. En los entrenamientos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis, mientras que el motor es lo que es. Hemos hecho algún progreso, aunque mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco", subrayó.

En este sentido, destacó que las diferencias con otros coches se han estrechado. "Creo que Williams está como tres décimas por delante. En Australia estaban ocho décimas por delante, creo. Así que sí, hemos avanzado algo, pero obviamente aún estamos muy lejos. Intentamos mejorar más para mañana, pero creo que el límite es más o menos este", manifestó el bicampeón del mundo.