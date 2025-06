Fernando Alonso: "La posición es buena pero el 'feeling' es más pesimista"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que la undécima posición cosechada este sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria es "buena" teniendo en cuenta la sensación experimentada durante toda la cita hasta ahora, mucho "más pesimista", y cree que tocará "sufrir" el domingo en carrera.

"Ha sido difícil este fin de semana no poder cambiar el carácter del coche. En la crono hemos mantenido un coche difícil de conducir, difícil acabar una vuelta limpia. La posición es buena, porque estamos a una plaza de estar en los puntos, pero el 'feeling' de cara mañana es más pesimista que la posición", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

En este sentido, explicó que la posición es "lo mejor" de este sábado, porque está solo "a una plaza de estar en los puntos". "Las sensaciones el fin de semana han sido un poco reguleras, no me he encontrado cómodo nunca con el coche. Hemos tenido desde la FP1 un poco de subviraje en las curvas rápidas, sobreviraje en las curvas lentas, que es algo difícil de entender, porque no sabes qué acerca al coche; vas a mejorar una parte y vas a empeorar la otra. Hemos probado muchos 'setups' entre los dos coches también para aprender lo más rápido posible y con todo lo que hemos probado el coche seguía exactamente igual", manifestó.

Así, notó el monoplaza "desconectado totalmente" todo el fin de semana. "Subviraje en curva rápida, da igual el 'flap' que pongas delante porque siempre subvira, y luego mucho sobrevibraje en la curva lenta. Hemos cambiado freno, motor, diferencial, break balance, barras de delante, alturas de atrás... Hemos cambiado todo lo que tenemos en el catálogo y el coche se ha mantenido igual de la primera vuelta de la FP1 hasta la crono. Por lo menos hemos intentado solucionar los problemas, no lo hemos conseguido y este fin de tocará sufrir. Ojalá mañana podamos estar los puntos igualmente", explicó.

A pesar de todo, el asturiano cree que hay opciones de acabar en los puntos. "Todo puede pasar mañana. Hemos visto también la Fórmula 2, la Fórmula 3, los líos que hay en la curva 3, en la salida... Hay que estar ahí, listos para recoger cualquier punto que esté disponible mañana. Salimos en una buena posición y a ver si lo ejecutamos bien", indicó.

"Con dos décimas puedes estar del quinto al 20, estamos ahí en el medio. Intentaremos aprovechar el trenecito de DRS para coger la parte delantera de la carrera, cuidar un poco los neumáticos, que cuando vas en DRS se gastan bastante más y se sobrecalientan. Habrá más calor mañana, así que para los neumáticos no ayudará. Habrá que cuidar los neumáticos pero también no dejarte el DRScon los coches de delante porque con tres zonas es importante estar con ellos", concluyó.