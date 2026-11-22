Fernando Alonso - Bob Kupbens / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha lamentado su abandono en la "difícil" carrera del Gran Premio de Las Vegas y ha explicado que su motor "iba mal" y que cree que está "roto", por lo que tendrá que cambiarlo para la próxima cita del Mundial.

"Ha sido difícil, creo que tuvimos algunas complicaciones este fin de semana, además mi motor iba mal en carrera. He tenido un problema en la unidad de potencia durante todas las vueltas de carrera. Intentamos ver la bandera a cuadros. Creo que tendremos que cambiar el motor para la próxima carrera, creo que está roto", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1.

El asturiano se salió de la pista en la última vuelta y tuvo que entrar en boxes, donde se confirmó su retirada. "Al igual que durante todo el fin de semana, nos faltó rendimiento en las rectas. Intentaba seguir al grupo de coches que iba delante, pero, con la falta de potencia, era imposible avanzar y muy difícil defender la posición", manifestó.

"Ganábamos tiempo en las curvas pero luego perdíamos más de dos segundos por vuelta en las rectas con esta unidad de potencia. Finalmente, tuve que retirar el coche justo antes del final porque parecía que teníamos un problema con la unidad de potencia", finalizó el bicampeón del mundo.