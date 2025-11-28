Fernando Alonso: "Son 24 años de experiencia, me conozco las pistas y sé cómo extraer el máximo del coche"

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha recordado sus "24 años de experiencia" en la Fórmula 1, conociendo "los neumáticos" y también "las pistas", y sabiendo "cómo extraer el máximo del coche" durante citas como la de este fin de semana en el Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo en este 2025.

En el 'corralito' de prensa desde el Circuito Internacional de Losail, se vio contento a Alonso. "Sin duda, uno de los mejores resultados de la temporada. Es un circuito de alta velocidad, con acción, y el coche ya estaba en la ventana en los libres y también en la 'qualy' he sentido algo de estrés en la SQ2 por el tráfico y demás, pero hemos llegado a la SQ3 y ahí hemos hecho una buena vuelta", resumió sobre lo vivido este viernes.

"Son 24 años de experiencia, 44 años de edad. Tiene sus desventajas, como que me canso más con el 'jet lag' y los viajes, pero me conozco los neumáticos, las pistas y sé cómo extraer el máximo del coche. Y es cierto que el sábado podemos abrir el parque cerrado y hacer pequeños cambios, todo el mundo parece ir acertando en ese momento", comentó Alonso.

Por último, el piloto asturiano abogó por ir "paso a paso" durante las pruebas del sábado, primero con la carrera Sprint y después "de cara a la clasificación" intentando "mejorar un poco el lado del subviraje y esa configuración del coche".