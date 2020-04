Fichajes fallidos: Alonso y McLaren, ni a la primera ni a la segunda

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

QUIÉN: Fernando Alonso (Oviedo, 29-VII-1981).

CUÁNDO: 2007 (desde Renault) y 2015 (desde Ferrari).

PRIMER INTENTO: A finales de 2006, el panorama de Fernando Alonso no podía ser más resplandeciente. Con 25 años acababa de convertirse en el bicampeón mundial más joven en la historia de la F1 y con ese aval desembarcaba en McLaren, uno de grandes de verdad. Tendría como compañero a un novato llamado Lewis Hamilton y eso parecía facilitar su rol como líder del equipo, pero aquella temporada que pintaba ideal fue degenerando hasta una rescisión de contrato impensable solo unos meses antes.

Todo se empezó a torcer en la calificación del Gran Premio de Hungría, donde Alonso fue sancionado por bloquear a Hamilton en 'boxes'. El asturiano no disimuló su enfado con el equipo, al que acusó de favoritismo con su compañero, y empezó a intuir la preferencia del jefe Ron Dennis por su prometedor compatriota. La convivencia en el seno de McLaren se enturbió sin remedio y no ayudó al infartante final de temporada en Brasil, a donde ambos pilotos llegaron con opciones de título. En aquel río revuelto pescó Kim Raikkonen para lograr el único campeonato de su carrera y último de Ferrari hasta la fecha. Poco después, Alonso volvía a Renault, donde ya no le esperaba el coche ganador de antaño.

SEGUNDO INTENTO: Tras un lustro en Ferrari, donde se había quedado al borde del título mundial en 2012 y 2013, Alonso acordó su retorno a McLaren en 2015, ya sin la sombra de Dennis ni de un Hamilton que empezaba a convertirse en una leyenda en Mercedes. Un movimiento más que arriesgado para volver a un equipo que venía de ser quinto en el último Mundial de constructores. La reunión del tándem McLaren-Honda, que tanta gloria le había procurado a su ídolo Ayrton Senna, alimentaba la esperanza del español, pero aquel sueño se estampó de bruces con la realidad.

Si en su primera etapa en Woking al menos había peleado por el título, en la segunda solo encadenó sinsabores, cuatro años sin subir ni una vez al podio y con el décimo puesto de 2016 como su mejor resultado a final de temporada. Para la historia quedaron sus quejas por radio durante el GP Japón 2015, gritando '¡Motor de GP2!, ¡Motor de GP2!' para lamentar el pobre material que Honda había puesto en sus manos. A finales de 2018, abandonó la Fórmula 1 para seguir acumulando éxitos en otras categorías e incluso probar suerte en el Rally Dakar, su primera aventura fuera de los circuitos. Cerca ya de los 39 años, Alonso no descarta volver algún día al 'Gran Circo', pero la incertidumbre actual por el coronavirus dificulta aún más esa posibilidad. Pase lo que pase, parece seguro que no habrá tercer intento en McLaren.