García Abad: "Competimos con otras 23 sedes en la F1, la excelencia no es algo negociable"

Archivo - El director general del Gran Premio de España de F1, Luis García Abad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del Gran Premio de España de F1, Luis García Abad, aseguró este miércoles que Madrid "se ha sacudido los complejos" y que está "lista para organizar cualquier cosa que se proponga" como ha sido el caso de la reciente carrera del Mundial, y también aseveró que compiten "con otras 23 sedes" y que por ello "la excelencia no es algo negociable".

"Está pasando que Madrid se ha sacudido los complejos, ha salido al mundo y ha ido a por lo que tiene que hacer, que es traerse lo mejor que pueda traerse y demostrar al resto del mundo que está lista para organizar cualquier cosa que se proponga", señaló García Abad en su participación en 'World Football Summit'.

El directivo remarcó que los eventos que acoge la capital como la F1, la NFL o el Mutua Madrid Open no son "múltiplos del Santiago Bernabéu". Madrid es algo más que el Atlético y que el Real Madrid, pero que en cualquiera de los dos casos hay que aceptar que lo que viene ahora es tratar de atraer por clima, por servicios, por infraestructura, por precio, por ambiente, por vida, porque no es un ambiente falso", apuntó.

García Abad insistió en "atraer a Madrid los mejores eventos que se puedan organizar". "Creo que Madrid está preparada. Está lista y estoy seguro de que ocurrirá mucho más en los próximos años", subrayó, dejando claro que otros organizadores con los que compartió charla como Gerard Tsobania, del Mutua Madrid Open, o Rafa de Santos, del partido de la NFL en Madrid, no están únicamente "para hacer un evento".

"En nuestro caso, en Fórmula 1, competimos con otras 23 sedes que compiten por nuestros clientes, por nuestros patrocinadores. El siguiente paso es tratar de ser el mejor para atraer a los mejores, tratar de ser el mejor haciendo lo mejor y poniéndoselo muy difícil a gente que lo sabe hacer muy bien. Con lo cual, la excelencia no es algo negociable", añadió, considerando que consideró que es muy importante "la continuidad" y "formar profesionales para eventos de este cariz".

Junto a él, estuvo Ignacio Fernández, director de la Fundación RACE y del Circuito del Jarama, que ha acogido carreras del Mundial de Fórmula E, remarcó "históricamente, el mundo del motor, ha sido un laboratorio de innovación" y que "muchos de los avances" que se han logrado "después han acabado en los vehículos de carretera".

"Hay una frase que es un poco el lema de uno de los equipos de la Fórmula E, que yo creo que resume bastante bien, que dice algo así como que lo que sucede en la ciudad se queda en la calle. Ahora volvemos a coger los test de pretemporada en noviembre, y se volverá a correr el Campeonato del Mundo el año próximo, en el mes de junio, así que la Fórmula E, como la F1, ha llegado a Madrid para quedarse", advirtió, haciendo hincapié en "la tradición histórica que tiene el RACE en la organización de grandes eventos de automovilismo".

"He participado en la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, he vivido el plan de internacionalización de la ciudad y siempre recuerdo que en Madrid nos ha costado creérnoslo, además somos excesivamente autocríticos muchas veces y somos excesivamente duros con lo que hacemos. Con lo que hacemos bien creo que hay que ser crítico, pero hay que ser también muy consciente de todo lo que estamos haciendo y no una crítica fácil, sino siempre una constructiva", prosiguió.

En este sentido, lanzó la pregunta de "¿por qué los promotores globales quieren venir a Madrid?". "Pues no sólo por la infraestructura, no sólo por esa sentimiento de acogida o ser destino turístico sino que, en nuestro caso en concreto del mundo del automovilismo, porque hay una industria detrás también", sostuvo.

Por este motivo, apuesta por "de alguna manera programar a lo largo de todo el año una agenda de actividades, no exclusivamente deportivas, sino que impactan en otros ámbitos de la vida de la ciudad, de la sociedad y de la industria" que puedan convertir a Madrid "en capital mundial del 'motorsport' y de la movilidad".