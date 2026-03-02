El GP de Australia asegura que el conflicto en Oriente Medio no tendrá "ningún impacto" en la carrera

Archivo - Logo de la Formula 1 en el GP de Australia 2025. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MERLBOURNE (AUSTRALIA), 2 Mar. (dpa/EP) -

Los organizadores del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que servirá de inicio de la temporada este fin de semana, esperan que la escalada del conflicto en Oriente Medio no tenga "ningún impacto" en la celebración de la carrera.

El Mundial de F1 comienza en Albert Park este fin de semana, aunque algunos empleados de la competición y equipos se vieron obligados a cambiar sus planes de viaje debido a los ataques lanzados contra Irán por Estados Unidos e Israel y a los contraataques iraníes.

"La Fórmula 1, como organización, es muy buena trasladando a personas por todo el mundo. Ese es su trabajo. Y han sido capaces de hacerlo, por lo que no esperamos que haya ningún impacto en nuestra carrera", afirmó Travis Auld, director general del Gran Premio de Australia.

Calculó que el número de personas afectadas rondaba las 1.000. Todos sus vuelos tuvieron que ser reprogramados, por lo que en lugar de viajar a Australia vía Dubái, Abu Dabi o Doha, muchos optaron por Singapur o Hong Kong.

"Los pilotos estarán aquí. Los ingenieros estarán aquí. Los jefes de equipo estarán aquí. Son ellos a quienes se les ha dado prioridad. Siempre hay cosas con las que hay que lidiar, como cambiar de planes y responder con flexibilidad. Eso es precisamente a lo que está acostumbrado el equipo", señaló Auld.

Baréin y Arabia Saudí acogerán la cuarta y quinta ronda de la temporada del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, respectivamente. Y un portavoz de la F1 afirmó que esas carreras "no se celebrarán hasta dentro de varias semanas", pero están "siguiendo de cerca" la situación y colaborando con las autoridades pertinentes.