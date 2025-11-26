El Gran Premio de España de F1 de 2026 en Madrid saca a la venta nuevas entradas este viernes

Archivo - El piloto español de F1 Carlos Sainz, durante una exhibición con Williams en el trazado de 'Madring'. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el trazado madrileño de 'Madring', celebra la Navidad sacando a la venta este viernes, 28 de noviembre, a las 11.00 horas, nuevas entradas para asistir al evento, según un comunicado.

Tras vender las más de 53.000 localidades puestas a la venta en septiembre, la organización lanza ahora, coincidiendo con el 'Black Friday' y con las Navidades, una nueva remesa de 'tickets', que incluye nuevas zonas de gradas habilitadas gracias al avance de las obras del trazado, según destacó la organización.

Además, se pone a disposición del público más entrada de acceso general , una de las modalidades más demandadas por la afición. Las nuevas localidades pueden adquirirse a través de la página oficial del Gran Premio que se disputará en Madrid, www.madring.com, desde las 11.00 de este viernes.

"Esta nueva fase de venta refleja el sólido avance del proyecto y reafirma la excelente acogida que está teniendo el Gran Premio de España 2026 por parte de la afición que tiene una nueva oportunidad de asegurarse su presencia en el evento", destacó el comunicado de la organización.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, anunció el pasado 7 de septiembre en los Desayunos Madrid de Europa Press que el Gran Premio de Fórmula 1 que acogerá la capital en el año 2026 sacaría a la venta 30.000 entradas más en Navidad.

El directivo reivindicó entonces que la F1 genera "marca Madrid y marca España", además de asegurar que detrás de unos Juegos Olímpicos, el segundo evento deportivo más importante es "un gran premio de Fórmula 1", que espera que en Madrid "sea un éxito".

El Gran Premio en Madrid, del 11 al 13 de septiembre de 2026, se disputará en 'Madring', un nuevo circuito semiurbano de 5,4 km y 22 curvas, entre las que destaca 'La Monumental', de más de 550 metros con un peralte del 24%.