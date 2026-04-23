El Gran Premio de Miami de F1 extiende a hora y medio su único entrenamiento libre

Archivo - Alexander Albon durante el Gran Premio de Miami de 2025 - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Miami, cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa entre el 1 y el 3 de mayo, extenderá su único entrenamiento libre del viernes hasta la hora y media, media hora más de lo habitual, según confirmó este jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"Tras consultar con todas las partes interesadas, se ha acordado que la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami se extenderá a 90 minutos. Por lo tanto, la sesión se desarrollará ahora de 12.00 a 13.30 hora local", señaló la FIA.

La federación recalcó que ha tomado esta decisión "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el último Gran Premio", celebrado en Japón el pasado 29 de marzo, "los ajustes técnicos y reglamentarios anunciados recientemente" y el hecho de que esta carrera tiene en su programa una carrera Sprint, "lo que reduce el tiempo de práctica disponible durante el fin de semana".

El fin de semana de carrera, que comienza con los entrenamientos previos a la clasificación Sprint el 1 de mayo, es el primero desde que concluyó el Gran Premio de Japón el 29 de marzo, debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí a causa de la guerra en Oriente Próximo.

Además, de este parón, ha habido por parte del Mundial unos nuevos ajustes normativos introducidos esta semana en torno a la recuperación de energía y al límite de velocidad del botón de impulso de los monoplazas.