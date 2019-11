Hamilton: "No voy a hablar en Mundiales, estoy listo para la siguiente carrera"

Publicado 03/11/2019 23:38:47 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reconoció como "abrumador" la consecución de su sexto título Mundial este domingo, durante el Gran Premio de Estados Unidos, con hambre de seguir compitiendo ya en la "siguiente carrera".

"Es abrumador. Ha sido una carrera durísima. Ayer fue un día muy duro para nosotros. Bottas hizo un gran trabajo, enhorabuena para él. Hoy quería remontar y hacer el doblete para el equipo", dijo tras bajarse del coche en la carrera de Las Américas.

El británico terminó segundo por detrás de su compañero Valtteri Bottas, pero fue a por la victoria para celebrar a lo grande un título que ya estaba en el bolsillo. "No pensaba que una parada pudiera ser posible pero he trabajado todo lo duro que he podido. He sentido mucha emoción", afirmó.

"Tengo a mi equipo aquí, a mi familia, es un honor estar aquí. Cuando tenía seis años mi padre me dijo que nunca debía rendirme y es un poco el lema de la familia. Estaba tirando todo lo fuerte que podía, esperaba ganar hoy pero no tenía neumáticos", añadió.

Hamilton fue preguntado por el récord de siete títulos de Michael Schumacher. "No voy a hablar en Mundiales, pero como piloto me siento fresco y estoy listo para la siguiente carrera. No vamos a aminorar, vamos a seguir empujando. Gracias a todo el equipo", finalizó.