Horner cree que su despido de Red Bull fue decisión de Mintzlaff y Marko

Archivo - Helmut Marko habla con Christian Horner durante un Gran Premio del Mundial de F1 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN 24 Feb. (dpa/EP) -

El exdirector del equipo Red Bull de Fórmula Uno Christan Horner culpa al director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, y al asesor del equipo, Helmut Marko, de su despido el año pasado, eludiendo de cualquier responsabilidad al piloto Max Verstappen y su padre Jos.

Horner no ha concedido ninguna entrevista a los medios de comunicación desde que finalizó su etapa de 20 años en el equipo, pero en la última temporada de la serie 'Drive to Survive' que se estrenará el viernes en la plataforma 'Netflix' fue claro sobre su despido. "Creo que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff con el asesoramiento de Helmut Marko desde fuera", asegura en respuesta a la pregunta de si creía que el piloto neerlandés Max Verstappen había tenido algo que ver con su destitución.

"Su padre nunca ha sido mi mayor admirador, ha sido muy crítico conmigo, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera", puntualiza en este sentido el británico, cuya destitución ya había sido pedida por Jos Verstappen, padre del tetracampeón mundial de F1, después de que saliesen a la luz las acusaciones de que había acosado a una empleada.

Horner fue absuelto en una investigación interna, pero las luchas de poder en la cúpula del equipo provocaron su destitución el pasado mes de julio. "Creo que, en última instancia, las cosas cambiaron dentro de la empresa, dentro del grupo. El fundador falleció y, tras la muerte de Dietrich (Mateschitz), probablemente se consideró que yo tenía demasiado control", advierte.

"Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. No tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Nunca imaginé estar en esta situación. Me quitaron algo que no era mi elección y que era muy valioso para mí", añade el que fuera 'Team Principal' de Red Bull.