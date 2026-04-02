Lance Stroll correrá la prueba del GT World Challenge en el Circuito Paul Ricard

Lance Stroll, piloto de la escudería Aston Martin Aramco en la Fórmula 1. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto canadiense Lance Stroll, compañero del español Fernando Alonso en la escudería Aston Martin Aramco del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, correrá la prueba del GT World Challenge en el Circuito Paul Ricard (Francia), que se disputará los próximos 11 y 12 de abril.

La organización del GT World Challenge destacó este jueves que esa prueba en el Paul Ricard contará con más de 30 novatos en su parrilla, incluyendo el trío formado por Stroll y los dos españoles Roberto Merhi y Mari Boya a bordo del coche #18 del Comtoyou Racing, de Aston Martin.

"Las mismas 10 marcas que compitieron el año pasado regresan en 2026. Son Aston Martin, Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche", indicó la organización en su página web.

"Porsche lidera la lista con 10 modelos, mientras que Mercedes-AMG le sigue de cerca con nueve. Audi, BMW, Ferrari y Porsche cuentan con un modelo en las cuatro categorías, mientras que Corvette es la única marca que se basa en un solo vehículo", añadió el mismo comunicado de prensa.

Stroll podrá participar en dicha carrera porque la F1, acorde a una decisión tomada junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los respectivos promotores, canceló recientemente los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí que tenían que celebrarse este abril, debido a la guerra en Irán y la inestabilidad en países cercanos en esa zona.