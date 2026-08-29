Lando Norris amplía su contrato con McLaren "al menos hasta 2030"

Lando Norris - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris extendió su relación con McLaren hasta "al menos 2030", en medio de un Mundial de F1 donde el vigente campeón bajó su rendimiento.

"Lando Norris, campeón del mundo de pilotos de Fórmula 1 en 2025, ha ampliado su contrato con el equipo McLaren hasta al menos 2030, con una opción plurianual para continuar más allá de esa fecha", anunció su equipo este sábado.

Igual que hicieron Red Bull y Ferrari en los últimos dos meses, renovando a Max Verstappen y Charles Leclerc, McLaren decidió atar al campeón del mundo, un Norris que llegó al equipo de Woking (Reino Unido) hace nueve años a través del programa de jóvenes pilotos.

En 2019, el piloto inglés se convirtió en piloto del Mundial de Fórmula 1 y, desde entonces, ha participado en 163 Grandes Premios, más que ningún otro piloto de McLaren en la historia: 18 poles, 48 podios, 13 victorias, dos Campeonatos de Constructores y un Campeonato Mundial de Pilotos.

McLaren había ya renovado a su otro piloto, el australiano Oscar Piastri, en el mes de marzo, mientras que el director ejecutivo Zak Brown y el director del equipo, Andrea Stella, también tienen contratos a largo plazo.

"McLaren es mi casa, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato que me mantendrá en el equipo al menos hasta 2030. Cuando comencé esta aventura hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la cima y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más; queremos seguir ganando, y como equipo sabemos que somos capaces de conseguirlo", dijo Norris en la web de su equipo.

"Tengo muchas ganas de volver a subirme al coche en Monza, y estoy muy ilusionado con lo que nos depara el futuro, tanto en lo que queda de esta temporada como en los próximos años", añadió, de cara a una segunda mitad de temporada donde tratará de recortar o dar emoción a un Mundial que domina el Mercedes de Kimi Antonelli, con 242 puntos mientras en 159 está Norris.