Madring estará listo "a finales de mayo" y alcanza las 80.000 entradas vendidas para el GP de España

Archivo - El piloto español de F1 Carlos Sainz, en una exhibición en el futuro circuito de Madring en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, aseguró este martes que el circuito de 'Madring' estará terminado "a finales de mayo, como estaba previsto", y confirmó que ya se han vendido 80.000 entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre.

"Las obras van en plazo, acabaremos a finales del mayo, como estaba previsto", aseguró De los Mozos a los medios de comunicación, tras el anuncio del acuerdo de patrocinio por el cual la marca Ford se convierte en Local Event Supporter del Gran Premio de España y coche oficial de 'Madring'.

Desde Ifema Madrid insistieron en que no tienen "problemas" con las obras. "Hay que hacer un circuito, hay que empezar por las bases, hay que ver todo el drenaje, hay que ver luego todo el tema de asfaltado, no es un asfaltado normal de una carretera, pero en España siempre vemos problemas... Vamos en plazo", reiteró De los Mozos.

Además, avanzó que ya se han vendido 80.000 entradas para el GP que se disputará del 11 al 13 de septiembre, en un trazado que se espera que tenga un aforo total para 120.000 personas, según afirmó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid.