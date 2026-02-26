Martínez-Almeida: "Madrid es la única gran capital de Europa que tiene un Gran Premio de Fórmula 1 y estará a la altura"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que su ciudad es "la única gran capital de Europa que tiene un Gran Premio" de Fórmula 1 y que por ello "estará a la altura" de las circunstancias, tras haberse desvelado este jueves que la propuesta 'Monumental', del estudio italiano Pininfarina diseñará el trofeo oficial.

En una ceremonia celebrada en el Palacio de Cibeles, Martínez-Almeida dijo que era "el lugar más adecuado para reflejar" lo que sienten "los madrileños ante esta cita que va a ser dentro de 199 días". "Al igual que pasaba en este Patio de Operaciones, los madrileños vamos a cruzar muchas historias ese 13 de septiembre", aludió a la fecha de la carrera.

"Vamos a tener la ilusión de aquellos que nos encontramos con la F1 45 años después. Y que además supone que la ciudad de Madrid se erige como una de las grandes capitales mundiales del deporte. Porque es cierto que no es Madrid quien elige la Fórmula 1, es la Fórmula 1 quien elige la ciudad de Madrid. Y elige la ciudad de Madrid porque sabe que es una de esas veintipocas ciudades en el mundo que merece la pena estar, que merece la pena tener un Gran Premio", aseveró el alcalde.

"Es la única gran capital de Europa que tiene un Gran Premio de Fórmula 1 y Madrid, por supuesto, estará a la altura de esta cita. Y para eso era necesario combinar dos de las grandes pasiones que también caracterizan e identifican esta ciudad. Por un lado el deporte, pero por otro la cultura. Madrid no se puede entender sin su cultura", apuntó.

"Madrid tiene la cultura y entiende el arte como ese oxígeno que tenemos que respirar todos los días para hacer cada día una sociedad mejor", resaltó antes de señalar que su ciudad "va a organizar el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que va a haber en el calendario" porque esa fue su "ambición desde el primer momento" y que "eso es lo que estamos consiguiendo con el trabajo que se realiza desde Ifema".

"Teníamos que tener también el mejor trofeo representativo de la ciudad de Madrid, representativo de nuestra cultura, y por eso decía que ha debido ser extraordinariamente difícil, sin duda, poder elegir para el jurado entre las tres grandes propuestas presentadas", insistió.

Tras aludir a un lema del Atlético de Madrid, club del que es confeso aficionado el alcalde, deseó el triunfo de un piloto español en esta futura carrera en el circuito Madring. "Nunca dejaremos de creer que tanto Carlos [Sainz] como Fernando [Alonso] en septiembre estarán en condiciones de alzar el maravilloso trofeo", concluyó al respecto.