Mintzlaff: "Max Verstappen terminará su carrera con Red Bull"

ÁMSTERDAM, 21 Dic. (dpa/EP) -

El director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, está convencido de que el piloto neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, se quedará a largo plazo en el equipo austríaco.

"Lo más importante para un deportista es que vea que todos en el equipo dan todo por él. Y creo que Max está impresionado por cómo se han desarrollado los resultados y el ambiente en el equipo este año", explicó Mintzlaff al diario holandés De Telegraaf este domingo.

Verstappen ganó cuatro títulos mundiales consecutivos con Red Bull y este año se quedó a solo dos puntos del vigente campeón, el británico Lando Norris (McLaren), tras una impresionante remontada en la segunda mitad de la temporada.

La reacción de Verstappen llegó tras el despido del jefe del equipo, Christian Horner, después de una lucha de poder. El piloto de 28 años perdió a su hombre de confianza, Helmut Marko, después de que el austriaco dimitiera al final de la temporada.

El año que viene también entrarán en vigor nuevas normas sobre motores que podrían alterar radicalmente la parrilla, pero Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos y nuevas inversiones de Red Bull, no tiene dudas sobre el futuro de Verstappen. Mercedes aspira a convencerle desde hace tiempo.

"Por supuesto que Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible, pero nosotros también queremos eso. Mientras Max sienta que estamos trabajando en eso y haciendo todo lo posible para ello, creo que seguirá siendo leal a nosotros. Para mí no hay duda de que Max Verstappen terminará su carrera con Red Bull", dijo Mintzlaff.

El piloto holandés tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero el acuerdo incluye una cláusula de liberación.