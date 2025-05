Newey: "Si queremos atraer a Verstappen a Aston Martin, tenemos que hacer un coche rápido"

"Fernando Alonso tiene muy buen carácter, siempre supe que disfrutaría trabajando con él"

MÓNACO, 24 May. (dpa/EP) -

El director técnico de Aston Martin, el británico Adrian Newey, ha asegurado que en estos momentos no es posible "atraer" al vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al equipo, sobre todo hasta que consigan desarrollar un coche ganador que pueda luchar por el título.

Newey, ampliamente considerado como el mayor cerebro técnico de su generación, comprometió su futuro a largo plazo con Aston Martin en septiembre de 2024 después de que su salida de Red Bull desatara una guerra de ofertas por sus servicios, con Ferrari entre los interesados.

Newey, de 66 años, empezó a trabajar en marzo como director técnico de la escudería con sede en Silverstone y ha dejado claro que su objetivo es ayudar a Aston Martin a convertirse en un equipo campeón. Newey está en el paddock de Mónaco este fin de semana por primera vez desde que se unió a Aston Martin y afirmó que pilotos del calibre del tetracampeón Verstappen no considerarían unirse al equipo hasta que el coche sea capaz de ganar.

"Max es un talento fenomenal y es un competidor supremo. Parte de eso significa que a Max le gusta descomponer las cosas en una ecuación simple, si se quiere, y eso es, en este caso particular, elegir un equipo que él cree que va a ofrecer el coche más rápido. Así que si queremos atraer a Max, lo primero que tenemos que hacer es un coche rápido. No tiene sentido soñar con otra cosa por ahora", dijo Newey a algunos medios, incluida la agencia de noticias PA. Sin embargo, reconoció que "no" tiene "ni la menor idea" de cuánto durará ese proceso.

Las discusiones sobre el futuro de Verstappen fueron frecuentes a principios de temporada, después de que el director de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, dijese tras el Gran Premio de Baréin en abril que la "preocupación es grande" de que el holandés pueda irse antes de que su contrato expire en 2028.

El bicampeón del mundo Fernando Alonso, de 43 años, y Lance Stroll, hijo del propietario de Aston Martin Lawrence Stroll, son los actuales pilotos del equipo.

"Creo que Lance tiene una mala reputación injusta. Está claro que cualquier piloto que llega a la Fórmula 1 es muy bueno, pero creo que Lance es mucho mejor de lo que la gente cree. Fernando tiene muy buen carácter. Ha sido un enemigo durante muchos años, junto con Lewis -Hamilton-. Dos pilotos con los que siempre, desde la era moderna, he sentido que disfrutaría trabajando eran Lewis y Fernando y no pude trabajar con los dos, así que al menos tengo a uno de ellos", indicó Newey.

Newey, que ha ganado Campeonatos del Mundo en Williams, McLaren y Red Bull, se ha centrado en el coche de 2026 y en la nueva reglamentación del deporte. "Desde que empecé en marzo, estoy a tope. Mi mujer dice que entro en un trance de diseño y entiendo lo que quiere decir, que cuando entro en esta especie de periodo de intensa concentración tiendo a no ver a izquierda y derecha. Toda mi capacidad de procesamiento se concentra en un área, que es intentar trabajar con todo el mundo para diseñar un coche de carreras rápido", apuntó.

Aston Martin es séptimo en la clasificación de Constructores, por detrás de Williams y Haas, lo que subraya la tarea que tiene por delante Newey para convertirlos en aspirantes al título. Pero dice que ha visto potencial en su nuevo equipo. "Hay mucha gente individualmente muy buena. Sólo tenemos que intentar que trabajen juntos, quizás de una forma un poco mejor organizada", explicó.

"Creo que eso es simplemente el resultado de que las raíces del equipo sean Jordan, que se convirtió en Force India, que se convirtió en Racing Point. Como tal, siempre fue un equipo pequeño, pero con un rendimiento ligeramente superior, y ahora, en un corto espacio de tiempo, es un equipo muy grande que, en realidad, ha rendido por debajo de sus posibilidades este año", finalizó.