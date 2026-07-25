Norris consigue en Hungaroring su primera 'pole' como campeón del mundo

Lando Norris (McLaren), durante un Gran Premio. - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécima cita del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) saldrán desde la parrilla dominical, respectivamente, decimosexto y decimoctavo.

En Hungaroring, el vigente campeón Lando Norris dominó desde la Q1, liderando la tabla de tiempos con una vuelta en 1:18.277. Con respecto a los españoles, Sainz solo fue capaz de rodar en 1:20.621 y quedó cribado junto a otro inglés, Oliver Bearman (Haas), el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y los dos coches Cadillac, del finlandés Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez.

Alonso, en cambio, hizo su mejor vuelta en 1:20.126 y se metió en la Q2 de forma sorprendente. Ya en esa segunda tanda clasificatoria, apretó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) haciendo 1:18.178 y un poco más tarde lo mejoraron el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) con 1:17.931 y el francés Isack Hadjar (Red Bull) con 1:17.872, a la espera de Norris.

Desde que se proclamase campeón del mundo en 2025, el de Bristol aún no había logrado ninguna 'pole' y en este circuito demostró ir en serio con neumáticos nuevos, pues hizo 1:17.456. Se quedaron sin pasar a la Q3 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Esteban Ocon (Haas) junto a Alonso.

El público subió decibelios en la Q3, donde el primer 'gallito' raudo fue Norris (1:17.320), seguido de un Hamilton que acarició la 'pole' con 1:17.219 hasta que su compatriota se la quitó con reloj a cero; 1:17.207 logró el campeón defensor para salir el domingo desde la posición de privilegio en la parrilla, relegando al heptacampeón al segundo puesto.

Tercero arrancará el otro Ferrari, del monegasco Charles Leclerc, con Antonelli justo a su lado; quinto empezará el australiano Oscar Piastri al volante de su McLaren, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a su lado; séptimo comenzará este Gran Premio el inglés George Russell (Mercedes), con Hadjar a su lado; y noveno estará otro inglés, Arvid Lindblad (Racing Bulls), con el alemán Nico Hülkenberg (Audi) a su lado.