Norris, líder del Mundial por un punto en México

El inglés mandó desde la salida y se libró de la tensión por detrás: Verstappen y Piastri, tercero y quinto

La emoción no fue española: Sainz y Alonso abandonaron

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se hizo con el liderato del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de México, una emocionante carrera en la pelea por detrás, con Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completando el podio.

Norris aprovechó su pole en la salida para librarse de más de un problema, y demostró ritmo y buena gestión de neumáticos, la estrategia que marcó la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A una parada los tres primeros, Verstappen apostó por la goma blanda y, pese a llevar más vueltas, rozó el segundo puesto.

Un coche de seguridad virtual en la penúltima vuelta, el del abandono de un Carlos Sainz (Williams) que siguió la misma suerte que Fernando Alonso (Aston Martin), favoreció a Leclerc. El Mundial, con nuevo dueño a falta de cuatro carreras y dos Sprint, se aprieta más si cabe entre Norris (357 puntos), un Piastri que minimizó daños terminando quinto (356) y Verstappen (321).

Después de su seria pole el sábado, Norris culminó su asalto al Mundial, recortando los 14 que tenía de desventaja con su compañero, aunque ahora sea primero por uno solo. La cita mexicana congestionó la lucha, porque también recortó Verstappen y ahora están más juntos los tres. El inicio fue un disparate, con coches pastando por el césped y ganando posiciones a diestro y siniestro.

Así fue la salida de Verstappen, con Georger Russell (Mercedes) enfadado porque el neerlandés no devolvía posición. Los comisarios tampoco lo vieron necesario, pero poco después sí le metieron diez segundos de sanción a Hamilton por otro atajo en lucha con el Red Bull. 'Mad Max', que no renuncia a su quinto Mundial seguido, se las tuvo con casi todos, como Piastri, ya que salían quinto y séptimo.

Los Ferrari quisieron ser juez, pero solo Leclerc aguantó la pelea. Verstappen forzó su parada y puso blandos después, al contrario que Norris y Leclerc, pero le faltó una vuelta, o le sobró un coche de seguridad para dar un bocado mayor en su persecución.

La supervivencia marcó la carrera, con los mensajes de ingenieros de no calentar en exceso los frenos, y también la estrategia. Para todos menos para Norris, que firmó la sexta victoria de la temporada haciéndolo fácil. Igual que Verstappen no pudo con Leclerc tampoco a Piastri le dio para superar a Oliver Bearman, sorprendente cuarto puesto el del Haas, y así conservar el liderato.

Por detrás, Kimi Antonelli fue sexto, por delante de su compañero Russell, quien le tuvo que devolver la posición después de no completar su intento de alcanzar el podio. Mientras, Hamilton, lastrado por esa sanción, fue octavo, y el otro Haas, de Esteban Ocon, y Gabriel Bortoleto (Sauber) completaron los puntos. Un 'Top 10' donde deberían haber entrado los españoles.

Para Fernando Alonso fue el quinto abandono, una especie de bajada de brazos en México, después de una mala parada en boxes para terminar de lastrar una carrera sin ritmo. El doble campeón del mundo, con problemas también de frenos, retiró a su Aston Martin en una pesadilla que alimenta sus ganas de que termine la temporada.

Mientras, Carlos Sainz, con el lastre de salir duodécimo, por la sanción de cinco puestos que traía de Austin, también abandonó, en la penúltima vuelta y rodando atrás. El madrileño sufrió daños en la salida y fue a remolque además de dos sanciones por exceso de velocidad en el 'pit-lane'. El Williams falló a un Sainz que pierde la inercia que traía y trata de llevar hacia 2026.