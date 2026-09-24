Russell aprovecha los problemas de Antonelli y lidera los primeros libres en Bakú

El piloto inglés de F1 George Russell (Mercedes), en el GP de España 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú, superando al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras Carlos Sainz (Williams) fue decimosegundo y Fernando Alonso (Aston Martin), decimonoveno.

Esta primera sesión de ensayos y pruebas en Bakú no dejó una foto realista de lo que se podrá ver en la calificación, ya que no será hasta los libres 3, con la pista limpia, cuando se descubra algo más sobre los coches mejores colocados para este Gran Premio.

En esta primera hora de rodaje en Bakú, Russell dominó con un tiempo de 1:45.387, cuatro décimas mejor que Verstappen (1:45.787), ambos con gomas blandas, mientras que Leclerc (1:45.791), con neumático medio, casi calcó el crono del neerlandés para cerrar el 'top 3'.

La parte alta estuvo copada de los favoritos, con el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) muy cerca, en la misma décima que su compañero y por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que fue quinto y no pudo mejorar después de sufrir un problema hidráulico.

Las 10 primeras posiciones las completaron los Racing Bulls, el Haas de Esteban Ocon y los Audi, que le arrebataron a Carlos Sainz la décima posición, después de que el madrileño se repusiera de un problema en los frenos y pudiera completar una buena vuelta en la recta final para acabar decimosegundo la sesión, a solo 1,5 segundos de Russell, demostrando que las mejoras previstas para Bakú en Williams parecen funcionar.

Con el neumático duro, Max Verstappen fue el primero en comandar la tabla de tiempos, con un 1:49.202, metiéndole medio segundo al McLaren de Lando Norris, que montaba gomas medias. Ferrari también empezó a mostrar sus cartas y Charles Leclerc bajó casi dos décimas el crono del neerlandés, pero esto volvió a ponerse primero con el primer tiempo 'serio' (1:46.635).

El inicio de la sesión estuvo marcado por los problemas de Carlos Sainz, que tuvo que entrar en el 'pit-lane' de urgencia después de que hubiera fuego en los frenos, de los que se estuvieron quejando los pilotos durante los primeros minutos.

Poco después, Antonelli se detuvo en la curva 7 por un problema hidráulico, provocando un 'Virtual Safety Car' con los comisarios utilizando los extintores para evitar que los frenos ardieran al estar el coche parado. Verstappen, George Russell, que estuvo cerca de irse contra el muro, y Lewis Hamilton tuvieron algún susto con un par de bloqueos, después de que parte de la parrilla empezara a montar los blandos.

En una sesión con el asfalto lejos de ser agradable, fue Russell el que aprovechó los problemas de Antonelli para hacer el mejor tiempo con los blandos, cuatro décimas más rápido que Verstappen y que los Ferrari, con los McLaren más atrás. Fernando Alonso solo fue decimonoveno y no pudo mejorar sus tiempos con los neumáticos medios.