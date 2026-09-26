Russell gana en Bakú ante Red Bull en un mal día de Alonso y con Sainz en los puntos

George Russell en Bakú - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha terminado décimo, en los puntos, y Fernando Alonso ha abandonado en una nueva debacle de Aston Martin.

En un atípico día de carrera, adelantado del domingo al sábado por la celebración del Día de la Victoria en el país azerí, Russell celebró el octavo triunfo de su carrera en el 'Gran Circo', tercero del curso y primero desde Austria, tras superar en un final de 'foto finish', por solo una décima, al neerlandés Max Verstappen, que lideró el doblete de Red Bull, que también subió al podio al francés Isack Hadjar.

Los españoles, por su parte, mostraron distintas caras en el circuito urbano de Bakú. La cara la ofreció el madrileño Carlos Sainz, que a pesar de comenzar lastrado por una sanción de cinco posiciones por incumplir el procedimiento de bandera amarilla que le hizo salir desde la decimocuarta posición de la parrilla, remontó hasta la décima plaza, adelantando a falta de dos vueltas al alemán Nico Hulkenberg (Audi), para embolsarse un punto. No puntuaba desde el Gran Premio de Canadá.

La cruza fue para Fernando Alonso y, sobre todo, para Aston Martin, que no pudo acabar con ninguno de sus dos monoplazas por la falta de fiabilidad del motor Honda. El canadiense Lance Stroll abandonó la prueba en la vuelta 9, a la entrada de la curva 9, y el desastre total se consumaba en el giro 21, cuando el asturiano se quedaba en el 'pitlane'. Sin ritmo ni velocidad punta, el equipo se centra ya en corregir los errores para Sepang.