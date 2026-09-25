Russell vuela por la 'pole' y Sainz saldrá noveno en Bakú

El piloto inglés de F1 George Russell (Mercedes), en el GP de Azerbaiyán 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Fórmula 1 George Russell (Mercedes) se hizo con la 'pole position' del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta prueba del calendario en el circuito urbano de Bakú, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que Carlos Sainz confirmó el salto de Williams con un noveno puesto y Fernando Alonso (Aston Martin) no pasó de la Q1.

Primera 'pole' para Russell desde el Gran Premio de Austria, y con mucha autoridad y un tiempo de 1:42.526, ocho décimas mejor que Leclerc (1:43.363) y Piastri (1:43.364) con un McLaren escondido hasta ahora, para completar el 'top 3'. El inglés aprovechó el error de su compañero, el italiano Kimi Antonelli, que se fue contra el muro en la curva 1 y saldrá decimosexto, obligado a remontar de nuevo como en Monza.

El francés Isack Hadjar (Red Bull), que saldrá cuarto, fue mejor que Max Verstappen en la Q3, quedándose el neerlandés con el octavo lugar de la parrilla. A Lando Norris (McLaren) le perjudicó un bloqueo durante su vuelta rápida y saldrá quinto, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine).

Mientras que la nota positiva de la calificación fue un Carlos Sainz que avanzó a la Q3 por primera vez esta temporada y saldrá noveno en la carrera de este sábado, gracias a un tiempo de 1:44.566, confirmando que Bakú es territorio amigo, ya que aquí logró su primer podio con Williams el año pasado. Fernando Alonso, sancionado para la carrera, volvió a vivir una pesadilla y no pasó de la Q1.

Como en los libres, la Q1 fue un duelo entre George Russell y Max Verstappen, que se quedó a solo dos milésimas del inglés en un primer intento. Aunque el inicio de la 'qualy' estuvo marcado por el golpe de Kimi Antonelli contra el muro interior de la primera curva, causando problemas en la dirección y acabando con su participación en la calificación, aunque antes sí pudo hacer tiempo y saldrá decimosexto, obligado a otra machada, como en Monza, para defender su renta como líder.

El neerlandés, con el mismo neumático, mejoró su tiempo y marcó un 1:44.041 para comandar la tabla de tiempos por delante de su compañero, Isack Hadjar, hasta que otra vez Russell metió otras cuatro décimas a los Red Bull (1:43.615). Tras ellos, los Ferrari y los McLaren. Y el punto positivo fue el salto competitivo de los Williams, ya que Alex Albon y Carlos Sainz pasaron con margen a la Q2.

Mientras que a Fernando Alonso no le dio para avanzar, con un error en su último intento, y los eliminados fueron Gabriel Bortoleto (Audi), decimoséptimo; Nico Hülkenberg (Audi), decimoctavo; Fernando Alonso (Aston Martin), decimonoveno; Checo Pérez (Cadillac), vigésimo; Valtteri Bottas (Cadillac), vigesimoprimero; y un Lance Stroll (Aston Martin) que protagonizó más de una bandera amarilla en la Q1 y acabó último.

En la Q2, Sainz hizo un buen primer intento, mejor que Albon, y guardó esperanza para una segunda vuelta rápida que le hiciera soñar con la Q3 por primera vez esta temporada. Y lo logró, con un 1:44.629 para pasar con el noveno mejor crono de esta sesión, cuatro décimas mejor que su compañero.

También avanzaron los dos Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto, mientras Russell volvió a batir a Verstappen por el primer puesto. Así, los eliminados fueron Oliver Bearman (Haas), undécimo; Liam Lawson (Racing Bulls), decimosegundo; Albon, decimotercero; Esteban Ocon (Haas), decimocuarto; Arvid Lindblad (Racing Bulls), decimoquinto; y Antonelli, que saldrá decimosexto.

Finalmente, en la Q3 los McLaren destaparon por primera vez sus cartas, mejorando unas tres décimas los tiempos previos y colocándose en lo más alto el australiano Oscar Piastri, con un 1:43.571, aprovechándose del rebufo de su propio compañero, Lando Norris, que en el primer intento se quedaba segundo a una décima.

Esto animó los últimos minutos, y Russell respondió con autoridad y le metió cinco décimas al australiano, con un 1:43.0, y después, un 1:42.5 para alejar a sus rivales. Leclerc, segundo, se quedó a ocho décimas del inglés, como un Piastri que saldrá tercero. Hadjar será cuarto, mejor que un Verstappen que solo pudo hacer el octavo mejor crono, justo por delante de Sainz, que saldrá noveno en la carrera de este sábado.