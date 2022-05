Sainz: "La bandera roja me ha impedido luchar por la pole"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado que la bandera roja le haya impedido luchar por la pole en su último intento en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque cree que están "en una buena posición para conseguir un buen resultado" en la carrera, gracias al doblete del equipo en primera fila de parrilla.

"Pérez se ha ido contra el muro justo por delante de mí; yo estaba en mi vuelta rápida, he visto la bandera amarilla justo antes de la curva 8, he tenido que frenar. He intentado evitarle. Es una pena, otro año en el que una bandera roja ha condicionado la sesión y no hemos podido intentar esa pole", declaró a DAZN tras la sesión de clasificación.

En este sentido, el madrileño se mostró convencido de que podría haber conseguido la posición de privilegio si no hubiesen ondeado la bandera. "Eso creo. Hemos tenido buen ritmo todo el día y estaba aumentando mi ritmo, pero nunca lo llegaremos a saber. Me sentía bien con el coche", subrayó.

Por último, Sainz cree que el equipo puede conseguir un buen resultado en el Principado, donde logró su primer podio con Ferrari en la Fórmula 1. "Estamos en una buena posición para conseguir un buen resultado para el equipo. El coche ha estado increíble todo el fin de semana y lo intentaremos", finalizó.