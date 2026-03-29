Sainz: "Espero que la Fórmula 1 recapacite, era cuestión de tiempo que sucediese un accidente así"

Carlos Sainz en Suzuka - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado decimoquinto en el Gran Premio de Japón, ha afirmado que era "cuestión de tiempo" que sucediese un accidente como el del británico Ollie Bearman (Haas) y espera que la F1 "recapacite", asegurando que la nueva reglamentación del 'Gran Circo' "tiene lagunas y problemas".

"Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos", señaló en declaraciones a DAZN.

En la vuelta 22, Bearman, que trataba de adelantar al Alpine del argentino Franco Colapinto en la curva Spoon, se vio obligado a realizar una maniobra brusca para evitar chocar con él, y acabó estampado contra el muro. El británico abandonó el monoplaza por su propio pie, aunque cojeando. Los pilotos ya han alertado de las diferencias de velocidad provocadas por el uso del 'boost'.

"Me da igual que vayamos medio segundo o un segundo más lentos por vuelta. Creo que como categoría tenemos que mejorar y estoy convencido de que, si nos escuchan a los pilotos, harán cambios" manifestó el madrileño.

En otro orden de cosas, Sainz lamentó la falta de competitividad del Williams respecto a otros coches por la falta de ritmo. "Es lo que nos toca ahora, intentar posicionarnos delante de coches más rápidos con estrategia y buenas salidas y luego ver si les podemos aguantar detrás, porque claramente a ritmo no podemos", apuntó.

Por ello, cree que el resultado de este domingo era lo máximo que podían lograr. "Hemos podido maximizar un decimoquinto puesto, que es lo que hay ahora, desgraciadamente. Hay que apretar el botón de 'reset' y llegar a Miami con un paso adelante claro", concluyó.