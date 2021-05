Sainz: "Estoy muy cabreado, era mi primera oportunidad de hacer la pole"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá cuarto en el Gran Premio de Mónaco, ha reconocido que está "muy cabreado" por no haber podido intentar conseguir la pole en su "primera oportunidad" real para lograrlo, debido al accidente de su compañero Charles Leclerc en el tramo final que hizo ondear la bandera roja en pista, y ha reconocido que tenía "dos o tres décimas guardadas en el bolsillo" para su última vuelta.

"No ha habido otra oportunidad, y por eso os podéis imaginar la rabia que tengo; la primera oportunidad que tengo de hacer la pole en toda mi carrera y ni siquiera puedo intentarlo", confesó en declaraciones a DAZN nada más terminar la sesión de calificación, restando importancia al hecho de salir en segunda fila. "No me importa, estoy muy cabreado", añadió.

En este sentido, el madrileño explicó que se sentía muy fuerte para poder luchar por la primera posición de salida, sobre todo tras alzarse al frente de la tabla de tiempos en un par de ocasiones durante la clasificación. "Hoy tenía ritmo de sobra para hacer un 10.1 o 10.2 y no lo he podido hacer", manifestó.

"En el primer 'run' de la Q3 he tenido mucho tráfico, mucha gente delante, y no he podido calentar bien el neumático, y el último sector quizás no ha sido el mejor. Pero sabía que tenía dos o tres décimas guardadas en el bolsillo para el último 'run' y no ha podido ser", concluyó.