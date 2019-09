Sainz: "La fiabilidad nos ha costado los puntos de Lando y los míos"

Publicado 01/09/2019 17:21:40 CET

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que los problemas de fiabilidad de su MCL34 y del motor Renault les ha costado el no sumar los puntos de Lando Norris, con su compañero quinto en la última vuelta antes de que se parara el monoplaza, y con él no pudiendo prácticamente ni empezar.

"La fiabilidad nos ha costado los 10 puntos de Lando y mis puntos, que se hubieran conseguido con el ritmo que teníamos. Ahora a esperar novedades por parte de Renault", se resignó a comentar Sainz en declaraciones a Movistar Plus.

En este sentido, sobre su problema, el piloto madrileño lamentó no saber nada más e hizo patente su frustración. "No tengo más información, he perdido potencia, se me ha agotado la batería del motor y no la he podido usar", explicó.

"He perdido ya potencia a mitad de la vuelta de formación, en el último sector. He intentado empezar la carrera pero ni eso", aportó. De ahí que insistiera luego en que el problema es la fiabilidad. "Es lo que ha faltado, ritmo hemos visto que en carrera íbamos a tener. Por eso estaba más confiado de lo normal antes de la carrera, el domingo el coche va mejor y Lando lo ha podido demostrar", argumentó.