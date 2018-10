Sainz: "La pista evolucionaba y yo involucionaba"

Publicado 15/09/2018 17:08:54 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha lamentado no haber podido pasar a la Q3 en el sesión de calificación del Gran Premio de Singapur, y ha afirmado que mientras el trazado de Marina Bay "evolucionaba" él "involucionaba", aunque cree que eso no afectará en la carrera del domingo, donde saldrá duodécimo.

"Buenas al principio de la 'qualy', malas al final. Hemos empezado con muy buen ritmo, haciendo una vuelta muy buena en Q1, y a partir de ahí cada vez que salía de boxes tenía temperaturas de ruedas diferentes. Cada vez iba teniendo menos grip; la pista evolucionaba y yo involucionaba. Tenemos que analizar por qué tenemos tantos problemas con la temperatura de las ruedas cuando salimos de boxes y analizar por qué no hemos sido consistentes saliendo a 'qualy'", señaló en declaraciones a Movistar F1.

A pesar de todo, el madrileño considera que esta circunstancia "mañana no afecta". "Una vez que haces varias vueltas en carrera todo se estabiliza. Con este 'hypersoft' para que la rueda dure todas las vueltas necesitas estar seguro de que controlas todas las presiones. Hoy no hemos sido capaces", manifestó.

Por último, Sainz afirmó que poder elegir neumático no era su "objetivo". "Era pasar a la Q3 y ser séptimos, que era el ritmo que tenía todo el fin de semana. Por eso hoy no estoy contento, pero mañana cuando me levante y vea que salgo el doce con neumáticos ultrablando igual estoy más contento", concluyó.