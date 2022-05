Sainz: "Ha sido una carrera mala de inicio a fin"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la carrera del Gran Premio de España, en la que ha terminado cuarto y en la que su compañero Charles Leclerc se ha visto obligado a abandonar por problemas de potencia cuando lideraba con solvencia, ha sido "mala de inicio a fin", y ha reconocido que han "sufrido" durante toda la cita.

"Es una pena, ha sido una carrera mala de inicio a fin, con muchos problemas con el volante y, sobre todo, con esa ráfaga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4", señaló en declaraciones a DAZN sobre su trompo en la séptima vuelta, que le hizo bajar de la quinta a la undécima posición.

"No la he sabido gestionar, me he ido a la gravilla y he dañado el coche en el suelo, iba con muy poca carga aerodinámica el resto de la carrera. Aun así, hemos intentado remontar y al final hemos sido cuartos sufriendo mucho toda la carrera. Es lo que hay", manifestó.

Además, el madrileño reconoció que esta "ha sido una carrera mala para el equipo". "Una pena por Charles, no sabemos exactamente todavía qué ha pasado. Es parte de un campeonato de 23 carreras; siempre va a haber carreras buenas y carreras malas. Esta ha sido una de las peores para el equipo en lo que llevamos de temporada, pero intentaremos rehacernos para Mónaco", finalizó.