Seidl (McLaren): "Antes de esta crisis, la F1 no era saludable ni sostenible; necesitamos cambios drásticos"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS)

El director operativo del equipo de McLaren, Andreas Seidl, ha afirmado este miércoles que la Fórmula 1 "no era saludable ni sostenible" antes de la crisis sanitaria por COVID-19, subrayando que el Campeonato del Mundo "ha llegado a un punto" en el que necesita "cambios drásticos" en su manera de proceder.

"La crisis en la que estamos es el despertar de que todo deporte que antes no era saludable ni sostenible ha llegado a un punto en el que necesitamos grandes cambios, cambios drásticos", ha dicho Seidl en una videoconferencia con la BBC y otros medios de comunicación.

"Tengo que ver si tomamos las decisiones correctas ahora, para que la F1 puede sea más sostenible y tenga un estado más saludable que en años anteriores y que así luego mejore el espectáculo", ha añadido.

Igualmente, ha matizado las declaraciones agoreras de su jefe Zak Brown. "No es solo miedo, es la realidad, hay un gran riesgo de que podamos perder equipos a través de esta crisis", ha indicado al respecto.

"No sabemos cuáles serán los ingresos, no sabemos cuándo volverán a las carreras. Todos esperamos que podamos hacer tantas carreras como sea posible", ha proseguido Seidl durante la multientrevista.

"Nos gustaría ver el límite presupuestario lo más bajo posible. Hemos puesto la cifra en 100 millones de dólares, que es algo para lo que estaríamos a favor, pero entendemos que involucra a muchos equipos diferentes y de diferentes tamaños", ha admitido.

"No veo ninguna señal de que la F1 no exista el próximo año", ha aseverado. "El mayor riesgo es que perdamos equipos si no tomamos medidas decisivas", ha insistido Seidl.

"Es importante que pongamos todas estas acciones en marcha para ahorrar el máximo ahorro de dinero este año y luego un límite presupuestario más bajo para hacer un deporte saludable y sostenible desde la parte financiera", ha repetido.

Por otra parte, ha destacado el "gran deseo del público" para que los eventos deportivos "vuelvan a hacerse" en cuanto finalice la pandemia de coronavirus, "incluso si es solo para verse en televisión".

"Lo más importante es proteger a nuestra gente, así que definitivamente no podemos regresar hasta que sepamos que nuestra gente está a salvo", ha espetado Seidl.

"Entonces dependerá de las pautas de nuestros países en primer lugar; las pautas de viaje, para nuestra vida diaria... Y tenemos que ver si eso nos permite viajar de vez en cuando", ha manifestado.

"Tenemos que esperar a lo que decidan en los diferentes territorios donde las carreras deberían celebrarse, y luego tenemos que ver lo que los promotores están decidiendo al respecto", ha recordado finalmente.