Verstappen arrebata la pole a Sainz en una accidentada clasificación en Bakú

El madrileño saldrá segundo, mientras que Fernando Alonso partirá undécimo después de una sesión con hasta seis banderas rojas

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha hecho este sábado con la pole para la carrera del Gran Premio de Azeirbayán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, después de superar en los últimos segundos al español Carlos Sainz (Williams), que arrancará segundo, todo en una sesión de clasificación con hasta seis banderas rojas y en la que Fernando Alonso (Aston Martin) solo se pudo garantizar salir undécimo, al no pasar a la Q3.

Hasta seis veces se detuvo la acción en Bakú, tres en la Q1, una en la Q2 y otras dos en la Q3, donde el difícil trazado urbano y, sobre todo, el viento, complicaron el trabajo de los pilotos. El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), fue uno de los siete corredores que acabaron contra el muro, una suerte que también corrieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Williams), alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).

Tampoco tuvo excesiva fortuna Fernando Alonso, que se quedó a siete centésimas de avanzar a una Q2 que tampoco se libró de las banderas rojas y donde Sainz se aseguró un increíble segundo puesto de salida en la parrilla del domingo. Con el tiempo casi cumplido, Verstappen apareció como una exhalación para conquistar su sexta pole del curso.