Verstappen quiere apurar el milagro en Las Vegas ante un Norris al alza

Archivo - El piloto neerlandés de F1 Max Verstappen (Red Bull), en el GP de Las Vegas 2024. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) llega enchufado y con cierta ventaja al Gran Premio de Las Vegas, antepenúltimo evento del Mundial de Fórmula 1, prueba en la que los 'papaya' han sufrido en las dos últimas ediciones y donde Max Verstappen (Red Bull) busca seguir presionando y aguantar hasta el final con opciones, en el fin de semana más imprevisible de los tres restantes.

'La Ciudad del Pecado' acoge a la parrilla del 'Gran Circo' un año después de que Verstappen sellara en Las Vegas su cuarto Mundial de la categoría. Pero la situación en 2025 es muy diferente. El neerlandés demostró una vez más en Interlagos que no piensa rendirse, firmó una épica remontada saliendo desde el 'pit lane' para subirse al podio y mantener el pulso a Norris.

El británico lo bordó en Sao Paulo y salió de Brasil aún más líder gracias a su segundo triunfo consecutivo. Ahora posee 390 puntos, 24 por encima de su compañero, el australiano Oscar Piastri (366), y con 49 unidades sobre 'Mad Max' (341). Así, a falta de tres carreras y un Sprint, el Mundial empieza a encarrilarlo el piloto británico, que quiere convertirse en el primer piloto de McLaren en levantar el título desde 2008.

Y es que ya quedan muy pocos puntos en juego e incluso con un fallo de Norris obliga a Verstappen a hacer fines de semana perfectos, con la 'pole position' incluida, para optar al título. Y es que si el británico gana la carrera, el neerlandés puede quedar fuera de la lucha si queda tercero o peor -si pierde 10 puntos respecto al líder, no podrá optar al título-.

El lujo y la excentricidad de la ciudad del juego y los casinos es el marco de un final de Mundial apretado, aunque definido a favor de Norris virtualmente salvo hecatombe. La parrilla llega al que parece el fin de semana más imprevisible de los tres restantes, un trazado en el que McLaren ha sufrido en 2023 y 2024 -su mejor resultado es un sexto puesto-, años en los que se impusieron Verstappen y George Russell, respectivamente.

Pero Red Bull, pese al talento del neerlandés, siempre genera dudas y Ferrari parece un paso por detrás, mientras piensa ya en cortar su crisis en 2026. Así, puede ser el momento, como el año pasado, de unos Mercedes que se afianzan como subcampeones del Mundial y que volaron en 2024, con 'pole' incluida de Russell, favorecidos por las bajas temperaturas que también se esperan este fin de semana.

El británico Lewis Hamilton terminó segundo en 2024 después de salir desde la décima plaza. Sin embargo, en Ferrari está completando un año para olvidar, sin subirse al podio ningún domingo y viaja a Las Vegas después de su abandono en Sao Paulo. Tampoco fue un buen fin de semana para Charles Leclerc, que no acabó la carrera, aunque sabe lo que es subirse al 'cajón' en Las Vegas, después de su segundo puesto en 2023.

Williams tendrá una nueva oportunidad de acabar la temporada con un buen sabor de boca, aunque están inmersos en semanas difíciles, sin puntuar desde Singapur a principios de octubre. La escudería británica sigue enfrentándose a la mala fortuna y unos resultados que no se corresponden con las sensaciones. Carlos Sainz, que suma tres carreras fuera del 'top 10', vuelve al circuito en el que sufrió el famoso incidente con la alcantarilla que golpeó su Ferrari, con el que cerró el podio el año pasado.

Por su parte, Aston Martin debe contener a otros equipos que vienen en tendencia positiva, como Haas, que ha sumado desde Singapur, o Sauber, mientras Lance Stroll y Fernando Alonso están inmersos en una depresión de resultados. El asturiano tiene un noveno puesto como mejor resultado en Las Vegas, y en Brasil sumó, aunque solo en la Sprint.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS 2025:

-Viernes 21 de noviembre.

Entrenamientos Libres 1 01.30.

Entrenamientos Libres 2 05.00.

-Sábado 22.

Entrenamientos Libres 3 01.30.

Calificación 05.00.

-Domingo 23.

Carrera05.00.