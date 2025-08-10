Vettel deja entrever su regreso a la Fórmula 1, pero descarta volver a competir

Archivo - Sebastian Vettel en el Gran Premio de Brasil 2024 de Fórmula 1 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN, 10 Ago. (dpa/EP) -

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, ha reconocido que se imagina poder asumir un futuro papel en el deporte, pero descartó volver como piloto.

En declaraciones a la cadena pública alemana ZDF, Vettel dijo que su carrera como piloto había terminado, pero afirmó que pensaba que sería posible "asumir uno u otro papel en el futuro".

El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, describió anteriormente a Vettel como un posible sucesor. Vettel puso fin a su carrera en la F1 a finales de 2022, citando el deseo de pasar más tiempo con su familia; él y su mujer Hanna tienen tres hijos.

Recientemente, se especuló con la posibilidad de que Vettel compitiera en el Mundial de Resistencia (WEC). Vettel declaró a ZDF que una vez probó un coche de resistencia de Porsche por interés y que le gustó, pero hasta ahora no ha salido nada de ello.

El piloto de 38 años dijo que actualmente está ocupado con otras cosas. Se está formando para ser agricultor, participa en proyectos medioambientales y de sostenibilidad y es copropietario del equipo de vela alemán de SailGP.