Corea del Norte y Filipinas completan los clasificados de Asia para el Mundial Femenino de 2027

March 19, 2026, Bristol, England, United Kingdom: 19th March 2026, Robina Stadium, Gold Coast, Queensland, Australia; AFC Womens World Cup Qualifier, Uzbekistan versus Philippines; the Philippines celebrate the goal of Angela Beard who opens the scoring i - Europa Press/Contacto/Nigel Owen

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de fútbol de Corea del Norte y de Filipinas han logrado este jueves sendos billetes para la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil, completando así los cupos de clasificación que tenía la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En sus respectivos partidos de repesca durante la Copa Asiática Femenina, el combinado norcoreano ganó al de China Taipéi por 0-4, con 'hat-trick' de Song-ok Hong (32', 49' y 68') y un gol de Kyong-yong Kim (52'), mientras que el conjunto filipino derrotó a Uzbekistán por 0-2 con tantos de Angela Beard (47') y de Jaclyn Sawicki (52').

Así, Corea del Norte y Filipinas se unieron a una representación de Asia en el próximo Mundial que ya tenía butacas aseguradas para Australia, China, Corea del Sur y Japón. Junto a estas seis selecciones en total, el combinado de Brasil ya contaba con asiento en el torneo por ser anfitrión.