'Dai Dai' de Shakira, canción oficial del Mundial 2026

Archivo - Shakira - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La artista colombiana Shakira presentó este jueves un avance de su tema 'Dai Dai', en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, como sintonía oficial del Mundial de fútbol 2026 que se disputa el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante y compositora sigue ligada al mundo del fútbol después de que su 'Waka, Waka' (Esto es África) sonara en la Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica, que conquistó España, y cuatro años después pusiera también música al torneo de Brasil con 'La La La'. Además, su éxito 'Hips Don't Lie' resonó en la edición de Alemania 2006 y lo interpretó antes de la final del torneo.

Shakira desveló 'Dai Dai' este jueves en sus redes sociales, con un clip de un minuto grabado en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro, donde se puede escuchar parte de la canción que interpreta y baila sobre el césped junto a un grupo de bailarines. La canción oficial del Mundial 2026 será lanzada el próximo 14 de mayo.