La DFB reconoce errores de comunicación en torno al uso del brazalete "One Love"

FRANKFURT (ALEMANIA), 13 Dic. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, reconoció este martes que hubo errores de comunicación en la discusión en torno al uso del brazalete reinvindicativo "One Love" que no pudo lucir el capitán de la selección teutona, Manuel Neuer, en el Mundial de Catar 2022.

"Como presidentes de los europeos deberíamos haber buscado la vía directa con Gianni Infantino, haber preguntado cual era la postura de la FIFA y si teníamos una declaración vinculante", señaló el mandatario alemán durante una conferencia de prensa en la ciudad alemana de Frankfurt.

La DFB y otras asociaciones nacionales europeas quisieron presentarse en el Mundial con el brazalete multicolor "One Love", un símbolo de la diversidad y de la lucha contra la discriminación. Sin embargo, la FIFA lo prohibió con muy poca antelación y amenazó con sanciones deportivas.

"En el futuro tenemos que adaptar nuestro comportamiento en dirección a la FIFA y presionar más para obtener respuestas. Esto no debería haberse trasladado al torneo. No deberíamos permitir que las cosas vuelvan a llegar tan lejos. Esto me ocupó mucho en lo personal. Uno se pregunta si fue la decisión correcta", admitió.

"Es necesario aclarar que nuestra tarea era sobre todo deportiva y esta consistía en jugar un torneo exitoso. Siempre dijimos que no queríamos poner en riesgo a jugadores individuales ni al equipo", añadió.

Por último, Neuendorf dijo que la FIFA ayudaría a crear una oficina permanente para los asuntos de los trabajadores migrantes en Doha y un sistema eficaz para el pago de indemnizaciones. "Esto no habría sucedido si las asociaciones europeas no hubiéramos abogado enérgicamente por que así fuera. No podemos olvidarnos de esto en el marco de todo lo que vivimos en torno a los brazaletes", concluyó.