Las entradas de reventa para el Mundial ya son más baratas que las vendidas directamente por la FIFA

April 30, 2026, Vancouver, British Columbia, Canada: VANCOUVER, CANADA - APRIL 30: The FIFA World Cup trophy on display as President Gianni Infantino speaks during the 76th FIFA Congress meeting at the Vancouver Convention Centre on April 30, 2026 in Vanc - Europa Press/Contacto/Amy Elle

NUEVA YORK, 8 May. (dpa/EP) -

Los precios de las entradas para la Copa Mundial podrían bajar en las semanas previas al torneo, ya que las de reventa son ahora considerablemente más baratas que las que aún se pueden adquirir directamente a través de la FIFA en muchos casos, incluido el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay.

La FIFA abrió una nueva ventana de venta el pasado jueves y, para el primer partido de los coanfitriones en Los Ángeles el 12 de junio, una entrada de categoría 1 ya costaba este mismo viernes 2.735 dólares.

Sin embargo, en la plataforma de reventa de la FIFA, las entradas de categoría 1 estaban disponibles a partir de 1.300 dólares, menos de la mitad del precio de una entrada de primera mano.

El 'New York Post' preguntó el pasado jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el hecho de que las entradas para ese primer partido costasen más de 1.000 dólares y respondió: "Yo tampoco pagaría eso".

La FIFA ha adoptado de forma controvertida una estrategia de precios dinámicos para la venta primaria de entradas y, si los precios de reventa siguen siendo más baratos, podría hacer bajar el coste de esas entradas de venta primaria.

Según la agencia de noticias dpa, este viernes no aparecían entradas disponibles para 10 partidos en la página web oficial de venta de entradas; entre ellos, la final, el partido de la fase de grupos entre Portugal y Colombia, un posible duelo de octavos de final en el que participaría la Argentina de Lionel Messi en Miami y el posible partido de octavos de final entre Inglaterra y México en Ciudad de México.

La FIFA no confirmó si eso significaba que todas las entradas para esos partidos ya se habían agotado o si aún podrían ponerse más a la venta. La entrada de reventa más barata de la categoría 4 disponible para la final del viernes tenía un precio de 9.373 dólares, mientras que las entradas más caras de la categoría 1 costaban 345.000 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró recientemente en el Congreso de su organización que se habían recibido 500 millones de solicitudes de entradas. "Hemos vendido el 100% del 'stock' que pusimos a la venta, lo que supone más o menos el 90% del 'stock' global hasta la fecha", dijo. "Y, por supuesto, seguimos sacando entradas al mercado. Hay entradas caras, sí, pero también hay entradas asequibles", añadió.

Luego Infantino fue más allá en su defensa de los precios durante una conferencia celebrada en Beverly Hills, alegando que tales cifras resultaban competitivas incluso en comparación con las entradas para asistir a eventos deportivos universitarios en EE.UU.

Pese a los comentarios del presidente Trump sobre los precios, el jefe de su grupo de trabajo para el Mundial, Andrew Giuliani, se mostró tajante hablando sobre ello con el 'Financial Times': "Realmente no creemos en el control de precios", afirmó. Incluso se alegró de ir por el "muy buen camino" por haber superado 5 millones de entradas vendidas.