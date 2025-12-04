España conoce este viernes su rumbo hacia su segunda estrella

Archivo - Los jugadores españoles Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol conocerá este viernes los rivales de su grupo y el camino que tendrá que superar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el próximo verano, del 11 de junio al 19 de julio, un sorteo que se celebrará a partir de las 18.30 horas en Washington D.C. y en el que está encuadrada en el Bombo 1, junto las tres selecciones anfitrionas y las ocho mejores clasificadas del ránking FIFA.

El sorteo, con 48 selecciones implicadas, se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, con la presencia del presidente del país, Donald Trump. Sin embargo, será el sábado cuando se publique el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido. En total, se sortearán doce grupos de cuatro equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo.

El procedimiento del sorteo estipuló que los países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- serán asignados al Bombo 1, y las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función del ranking FIFA del pasado 19 de noviembre. Las dos plazas reservadas para las selecciones procedentes de la torneo clasificatorio para el Mundial, así como las otras cuatro de las repescas europeas, se han asignado al 4.

En el 1, estará España junto a Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; en el 2, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia; en el 3, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica; y en el 4, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las repescas europeas y los clasificados 1 y 2 de las intercontinentales.

La gran novedad del sorteo residirá en que, "para garantizar el equilibrio competitivo", la FIFA ha establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con restricciones para las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA. De esta manera, la selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor clasificada, Argentina, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos, por lo que no podrán cruzarse hasta la final si ambas ganan sus grupos.

Además, también se aplicará ese principio a la tercera y la cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra, respectivamente. De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

Por otro lado, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos, por lo que cuatro grupos tendrán dos combinados europeos. Así, cada grupo contará con al menos una selección del Viejo Continente.

LOS PELIGROS PARA ESPAÑA

En cuanto a las posibilidades del sorteo para España, al estar en el Bombo 1, evita a la mayoría de selecciones favoritas como la actual campeona del mundo Argentina, la subcampeona Francia, y otras candidatas como la pentacampeona del mundo Brasil, Alemania, Inglaterra, Países Bajos o Portugal, campeona de la UEFA Nations League.

De cara al Bombo 2, los teóricos principales rivales a evitar por el combinado de Luis de la Fuente podrían ser Marruecos, verdugo de la 'Roja' en Qatar 2022, Colombia, última selección que derrotó a España, en un amistoso en marzo de 2024, y Ecuador, que llega al Mundial como segunda de las Eliminatorias Sudamericanas.

Eso sí, la suerte podría sonreír con un emparejamiento más asequible con Australia o Irán, mientras que caer con una de las europeas (Croacia, Austria y Suiza), llevaría consigo que ya no pudiese caer con Noruega o Italia, si esta se clasifica.

El combinado que lidera Erling Haaland es seguramente el mayor peligro de un Bombo 3 donde también están Escocia, última selección en ganar a España en un partido oficial, una Paraguay siempre correosa en este tipo de torneos o la Catar que dirige Julen Lopetegui, exseleccionador nacional.

Por último, en el último bombo, el 'coco' podría ser Italia, siempre y cuando supere la repesca europea, además de un combinado africano de nivel como Ghana. El resto de componentes más peligrosos del 4, donde está la exótica Curaçao, el país más pequeño en disputar una fase final de la Copa del Mundo, sería también procedentes de estos 'playoffs' donde están Suecia, Dinamarca o Turquía.

--BOMBOS DEL SORTEO DEL MUNDIAL.

BOMBO 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.