De la Fuente anuncia este lunes los 26 convocados para el Mundial

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Mikel Merino, Joan Garcia, Marc Pubill, Víctor Muñoz, Gavi y Alberto Moleiro - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece este lunes, a partir de las 12.30 horas en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, la lista definitiva de los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, y con dudas por saber quiénes serán finalmente los porteros, los centrales elegidos o si entrarán jugadores como Pablo Páez 'Gavi' o Mikel Merino.

En el céntrico inmueble de la Gran Vía de la capital española, el técnico riojano dará la convocatoria para la cita mundialista y comunicará también los futbolistas de apoyo con los que contará el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el jueves 4 de junio. Posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará las decisiones tomadas.

Son muchas las incógnitas que todavía se ciernen sobre la lista más esperada del año. Con ausencias obligadas de última hora de un seguramente fijo como Fermín López, lesionado en el tramo final de su temporada con el FC Barcelona, o de otros jugadores como Samu Omorodion (Oporto), y algunos jugadores 'tocados', la comparecencia de De la Fuente resolverá todos los debates que han protagonizado las conversaciones de los últimos meses.

El más acusado, el de la portería. Con el guardameta del Athletic Club Unai Simón apuntando a la titularidad y el arquero del Arsenal David Raya, campeón de la Premier y finalista de la Champions, con otro puesto asegurado, la gran duda es saber quién será el tercero en discordia: Joan Garcia o Alex Remiro.

El del FC Barcelona, que debutó con la absoluta en el RCDE Stadium en el último amistoso ante Egipto, ha sido clave en la conquista de LaLiga EA Sports con los de Hansi Flick, mientras que el de la Real Sociedad, que el sábado pidió el cambio por molestias en el último encuentro liguero, ha completado siempre la terna de porteros hasta la irrupción del de Sallent.

En defensa, podrían surgir algunas novedades en la lista, sobre todo en los puestos de central y lateral derecho. Entre los fijos parece que estarán Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

La falta de continuidad de Dani Carvajal, que se ha despedido ya del Real Madrid, y las informaciones apuntando que no estaba en la prelista le alejan de las quinielas para el lateral derecho, donde De la Fuente podría apostar una vez más por Pedro Porro (Tottenham), que ha tenido bastante continuidad con el riojano.

En el centro de la zaga, Cristhian Mosquera, a pesar de no contar con excesivos minutos en el Arsenal, estuvo en la anterior y entra en una terna para optar a una plaza que también desean el futbolista del Atlético de Madrid Marc Pubill o el del FC Barcelona Eric García, ambos con la ventaja de su polivalencia y de poder jugar en otras posiciones. Más dudas para viajar a América hay sobre Robin Le Normand (Atlético de Madrid), que ya no estuvo en la anterior y que hasta entonces había sido casi siempre fijo con De la Fuente, siendo la pareja de Laporte en la exitosa Eurocopa de 2024.

MERINO Y GAVI CON MUCHAS OPCIONES, MUÑOZ, DUDA

Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Fabián Ruiz (PSG) y Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona) estarán seguro entre los convocados para el centro del campo, y casi seguro también Mikel Merino (Arsenal FC), al que una grave lesión en enero le ha mantenido apartado de los terrenos de juego pero que, a priori, llegará a tiempo; con el añadido de que, en varias ocasiones, De la Fuente ha dejado entrever que le esperaría.

En la carrera por entrar en la lista está Pablo Páez 'Gavi', que ha ganado peso en las últimas semanas con el Barça después de superar su rotura en el menisco interno de la rodilla derecha, y Álex Baena, sin demasiada continuidad con el Atlético de Madrid, se mantiene a la espera. Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad) y Alberto Moleiro (Villarreal CF) podrían estar también entre los llamados.

Arriba, Lamine Yamal (FC Barcelona) estará entre los 26, a pesar de no haberse recuperado todavía de la lesión que le privó de jugar el último tramo de temporada, igual que Nico Williams (Athletic Club), que ya ha superado su lesión en los isquiotibiales. También fijos serán Ferran Torres (FC Barcelona) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Para los puestos restantes, Borja Iglesias, clave en la clasificación europea del RC Celta, parece llamado a integrar la convocatoria como '9', un puesto donde podría haber alguna sorpresa con Toni Martínez (Deportivo Alavés), Carlos Espí (Levante UD), Gerard Moreno (Villarreal CF) o Gonzalo García (Real Madrid), mientras que los problemas físicos de Víctor Muñoz (CA Osasuna) abren algo más un abanico para los extremos para futbolistas como Yéremy Pino (Crystal Palace) o Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

La concentración de 'La Roja' comenzará el próximo sábado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid), donde comenzarán a prepararse para la cita mundialista. A Coruña será el primer examen de la puesta a punto de los de De la Fuente; allí, en Riazor, afrontarán su primer amistoso frente a Irak el jueves 4 de junio.

Posteriormente, la expedición, ya sin los futbolistas de apoyo, viajará a México para afrontar el segundo compromiso previo a la Copa del Mundo; será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla contra Perú el lunes 8 de junio. Una semana después, el lunes 15, comenzará la aventura mundialista con el estreno en la fase de grupos ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).