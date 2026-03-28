De la Fuente: "Somos unos afortunados y no faltan goleadores en España"

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador español masculino de fútbol. - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha afirmado que "no faltan goleadores en España" y que por eso él y su 'staff' se sienten "afortunados" por contar con jugadores como Mikel Oyarzabal, autor de un doblete contra la selección serbia en un partido amistoso de preparación para la próxima Copa Mundial de la FIFA.

"Yo siempre os he dicho que nosotros siempre jugamos con delanteros. Tenemos total y absoluta garantía, no solo en el plano goleador, sino en el plano futbolístico, ya sea de Mikel, ya sea de Ferran o ya sea de Borja, de los tres que están aquí. Somos unos afortunados y no faltan goleadores en España", declaró De la Fuente este viernes en rueda de prensa desde el Estadio de la Cerámica tras ganar por 3-0 a Serbia.

Luego habló sobre el debut de Víctor Muñoz con la 'Roja' absoluta, gol incluido. "Tiene una cosa muy buena, que es la humildad. Sabe que tiene que trabajar mucho, acaba de llegar y ha hecho algo muy importante. No solo en lo futbolístico, el partido que ha realizado y los detalles que hemos visto todos, sino en la integración con el grupo. Ha encajado perfectamente y eso es muy importante", destacó al respecto.

"Celebramos que sea así, otro jugador más que se suma a la causa y otro jugador de los que vamos a poder disponer de aquí a mucho tiempo porque es muy joven y tiene todavía mucho recorrido. Solo le pido que siga con esa ambición, con esas ganas de trabajar, con esas ganas de mejorar y escuchando mucho porque es la mejor manera de seguir creciendo", apostilló De la Fuente sobre el joven Muñoz.

No obstante, el seleccionador de España volvió a ser preguntado por el tema de los porteros. "No puedo sacaros de dudas. La mejor noticia, insisto, es que a mí no me genera ninguna duda. Tengo total confianza en ellos", respondió. "La mejor noticia que tenemos es ver que los cuatro porteros, e independientemente de quién iba a estar convocado, cuando se les ha comunicado quién se quedaba afuera, se funden en un abrazo; uno se anima al otro y yo creo que es lo más importante", argumentó.

"Vamos a esperar, no tengáis tanta impaciencia y disfrutad de estos porteros. No solo de estos cuatro, alguno más que tenemos; disfrutemos de estos porteros, que esto es un lujo tener este nivel de porteros en nuestro país", añadió el entrenador riojano sobre los guardametas.

Marcos Llorente también acaparó protagonismo en las cuestiones de la prensa. "Es un futbolista muy completo, además que interpreta y entiende y desarrolla el fútbol muy bien en cualquiera de las marcaciones que juegue (...). Es que lo hace todo bien, es un jugador muy disciplinado y luego con unas condiciones físicas y técnicas muy completas, le hacen rendir siempre bien", se congratuló De la Fuente sobre el colchonero.

"Tal y como jugamos nosotros en esa posición de lateral derecho, pues da profundidad, nos da mucha estabilidad y seguridad defensiva. Hace muy bien las coberturas a los centrales cuando el rival equipara por el lado contrario. Interpreta muy bien esos momentos de presión que son importantes para nosotros. Es un grandísimo futbolista. Además suma mucho en el grupo porque tiene un carácter que está todo el mundo tomando el sol ya como él, o sea que influye mucho en los demás", dijo.

"Alguna vez me habéis preguntado que qué jugador veo que puede ser un gran entrenador en el futuro. Pues Mikel Oyarzabal. Entiende muy bien el fútbol e interpreta muy bien en cada demarcación también lo que tiene que hacer en situaciones muy difíciles, sobre todo en la faceta creadora. Tiene una condición innata para jugar entre líneas y tira los desmarques muy bien", elogió de nuevo al bigoleador en La Cerámica.

"Si fuera otro jugador con otra nacionalidad, le estaríamos diciendo que es top mundial a otros niveles. Pues efectivamente lo es, pero es guipuzcuano y español. Entonces, disfrutémoslo porque es que hace todo bien. En el vestuario además es un capitán, con todas las letras también. Muy serio, muy maduro, muy equilibrado", enumero De la Fuente.

Más adelante analizó a su centro dem campo. "Rodrigo ya de por sí es el mejor jugador del mundo en su demarcación, con el permiso de Martín Zubimendi. Ahí tenemos a los dos mejores jugadores en esa demarcación. Y Rodrigo es un futbolista que ahora mismo está ya al nivel que le hizo ser el mejor del mundo. Es la brújula del equipo, marca los tiempos, el ritmo del partido, sabe cuándo tiene que jugar rápido, cuándo tiene que jugar más lento, sabe hacer las coberturas como nadie, presiona, equilibra, etc.; insisto, a todo el equipo", subrayó el seleccionador.

Mientras, le volvieron a preguntar sobre los cancerberos. "No tengo que reafirmar yo a Unai. Creo que sería injusto si todos los que estamos en esta sala, más todo el país, no valoráramos la calidad, la categoría, la trayectoria y el bagaje profesional y personal de Unai Simón", apuntó.

"Seamos justos y no decidamos dependiendo de generar un debate o no debate o una moda o no moda. Vamos a ser justos con lo que tenemos en el terreno de juego. Y vuelvo a decir, Unai Simón es que es algo indiscutible, de igual manera que los otros tienen mucho talento", matizó.

Por otra parte, De la Fuente se alegró de que no se lesionase nadie de su convocatoria. "No es por nada, pero es que creo que ayer se lesionó Raphinha, ¿no? Bueno, supongo que en Brasil le estarán diciendo algo, que es lo que decís aquí en España cuando pasa eso", aludió al seleccionador de la 'Canarinha', el italiano Carlo Ancelotti.

"Pues es que tiene que pasar, es que el fútbol tiene esas cosas. Pero afortunadamente hoy no ha habido ninguna lesión. Están todos bien, sanos, están además muy motivados y con muchísimas ganas de participar. Saben que es la mejor manera de reivindicarse y de sacar el billete de momento para el viaje a Estados Unidos", concluyó De la Fuente.