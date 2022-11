Luis Enrique da este viernes sus elegidos para el reto de Catar

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis Enrique Martínez, pondrá fin a la espera y ofrecerá este viernes la lista con los jugadores elegidos para competir en el Mundial de Catar, una convocatoria que arrojará luz en algunas posiciones como la defensa y la delantera.

Será a partir de las 12.30 horas, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), cuando el técnico asturiano ponga fin al suspense y lleve la felicidad a un grupo de jugadores, aún por saber si serán 24, como en la Eurocopa del año pasado, 25 o los 26 que vuelve a permitir la FIFA y que puede ayudar a la entrada de alguna sorpresa.

El de Gijón tiene un bloque que parece prácticamente fijo de una veintena de jugadores y la mejor noticia para él es que tiene a casi todos los seleccionables sin problemas físicos después de que en las últimas semanas se hayan recuperado habituales como Koke Resurrección, Marcos Llorente y un Gerard Moreno al que los problemas físicos no le han permitido apenas rendir en este primer tramo. Salvo gran sorpresa, no estará Mikel Oyarzabal, todavía recuperándose de su grave lesión de rodilla del pasado mes de marzo.

Y viendo las listas y la última convocatoria del pasado mes de septiembre para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones, donde más pugna parece que habrá será en la defensa, sobre todo en el lateral izquierdo y en la configuración de la delantera.

Así, parece casi seguro que no habrá cambios en la portería, con Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, como elegidos pese al gran momento de David de Gea o Kepa Arrizebalaga, mientras que en defensa Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Dani Carvajal y Jordi Alba deberán tener pie y medio, junto a un Aymeric Laporte que ya ha vuelto a jugar y sería una sorpresa que no entrase. Junto al lateral de L'Hospitalet, José Luis Gayá y Marcos Alonso pelean por un puesto, con ventaja para el valencianista que estuvo en la anterior, mientras que jugadores como Hugo Guillamón o Íñigo Martínez aspiran a entrar.

En el mediocampo, Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri, Gavi, Koke, Marcos Llorente y Carlos Soler han sido los más habituales, aunque el futbolistas del PSG no tiene muchos minutos. Nombres que ya han estado con el asturiano como Mikel Merino, Sergio Canales o Thiago Alcántara pueden ser alternativas.

Finalmente, también se espera mucha competencia para el frente ofensivo. Álvaro Morata es el '9' prácticamente fijo, y Pablo Sarabia, Ferran Torres y un Dani Olmo, ya recuperado de su lesión, deberían tener su lugar. Borja Iglesias, novedad en la última lista, podría aprovechar la falta de ritmo de Gerard Moreno para ganarse un sitio, mientras que Nico Williams, otro que se estrenó en la anterior convocatoria, y Yéremi Pino quieren estar en una lista a la que aspira un Brais Méndez en gran momento y al que Luis Enrique ya ha llamado en otras ocasiones y que parece lejana para Ansu Fati.

El delantero del FC Barcelona no entró en la de septiembre porque el seleccionador no le veía a buen nivel y sin participación relevante, y su situación no ha cambiado demasiado, aunque ha tenido más minutos por parte de Xavi Hernández.