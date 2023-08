Mundial 2023 | Sigue en directo el Suiza - España: Cata en portería

6:15

ESPAÑA ANTE LA MALDICIÓN DEL CRUCE La selección femenina nunca ha superado un partido de eliminatoria en una gran competición internacional. En este Mundial lo intentará por sexta vez después de haber caído en las semifinales de la EURO'97 (2-1 vs Italia), en los cuartos de la EURO'13 (3-1 vs Noruega), en los cuartos de la EURO'17 (0-0 vs Austria y derrota en los penaltis), en los octavos del Mundial'19 (2-1 vs USA) y en los cuartos de la EURO'22 (2-1 vs Inglaterra)