Pathé Ciss y Pape Gueye, en la prelista de 28 convocados por Senegal para el Mundial

Archivo - Pathé Ciss, en un calentamiento con la selección senegalesa. - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador senegalés masculino de fútbol, Pape Thiaw, ha incluido a Pathé Ciss, centrocampista del Rayo Vallecano, y a Pape Gueye, mediocampista del Villarreal CF, en su prelista de 28 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Esta selección preliminar deberá reducirse antes del inicio de la competición, de acuerdo con los requisitos de la FIFA, con la salida de dos jugadores de la plantilla", avisó este jueves la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en su página web.

"La mayor sorpresa de esta lista es la inclusión de Bara Sapoko, jugador del Bayern Múnich. Tras una temporada convincente, Bamba Dieng regresa después de buenas actuaciones con el FC Lorient. El defensa Moustapha Mbow también figura entre los 28 jugadores seleccionados", resumió la propia FSF en su comunicado de prensa.

Esa nota finalmente recordó que, "antes de afrontar el Mundial con ambición", y como parte de su preparación, Senegal jugará dos partidos amistosos: el primero, el 31 de mayo contra la selección de Estados Unidos; y el segundo, el 9 de junio ante la selección de Arabia Saudí.

--LISTA DE SENEGAL PARA EL MUNDIAL 2026.

Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (Niza).

DEFENSAS: Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht) y Mamadou Sarr (Chelsea).

CENTROCAMPISTAS: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich) y Gana Gueye (Everton).

DELANTEROS: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como 1907), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient) y Nico Jackson (Bayern Múnich/Chelsea).