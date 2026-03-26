La selección española jugará contra Perú en Puebla su último partido de preparación para el Mundial 2026

Archivo - Ferran Torres, en un partido con la selección española. - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol disputará el 8 de junio en Puebla (México) contra la selección de Perú su último partido amistoso de preparación para la Copa Mundial 2026, según ha informado este jueves la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En su página web, la RFEF indicó que el Estadio Cuauhtémoc "será testigo de excepción del último test que realizará España" una vez que la expedición llegue al continente norteamericano. "Solo siete días antes de la puesta de largo del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección española visitará México para enfrentarse a la selección nacional de Perú", señaló la nota de prensa.

Igualmente la RFEF subrayó que su presidente, Rafael Louzán, "se desplazará a México próximamente para participar de forma activa en la presentación oficial del encuentro junto a Alejandro Armenta Mier, gobernador del Estado de Puebla, quien ha sido impulsor determinante de la presencia de España en el Estado siguiendo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulso al deporte".

"Todo ello, tras un fructífero trabajo de colaboración entre la RFEF y el equipo del Estado de Puebla en el que se han sentado las bases de la presencia del equipo nacional español en México", añadió la nota.

El Estadio Cuauhtémoc, según precisó la RFEF, es propiedad del Estado de Puebla y es la casa de los equipos Club Puebla y Club de Fútbol Cruz Azul de la Primera División del fútbol mexicano. "El recinto, con capacidad para 51.726 espectadores, fue sede de varios partidos en los Mundiales de 1970 y 1986", recordó el mismo comunicado oficial.

"Será el segundo partido de España en dicho Estado a lo largo de su historia y el octavo en el país azteca. España y Perú se han enfrentado anteriormente en tres ocasiones, con pleno de victorias españolas. El último precedente entre las dos selecciones data del 31 de mayo del 2008", apuntó la RFEF sobre un equipo que dirigía Luis Aragonés y ganó por 2-1 en Huelva poco antes de conquistar su segunda Eurocopa.

La 'Roja', que es vigente campeona de Europa y número uno del Ranking FIFA, inicia este mes de marzo su preparación de cara a ese Mundial, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. Por tanto, ya conoce cuál será su hoja de ruta hasta la cita mundialista del próximo verano.