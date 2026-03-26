Marc Bernal: "Me siento orgulloso de haber podido volver al nivel en el que estaba antes"

El centrocampista español del FC Barcelona Marc Bernal controla el balón. - Europa Press/Contacto/Gerard Franco

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Sub-21 Marc Bernal confesó que fue un "bajón" cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación al menisco externo, pero reconoce que "de todo se puede volver", por lo que se siente "orgulloso de haber podido volver al nivel" con el que estaba jugando antes de su lesión.

"Es lo peor que puede vivir un futbolista. Solo lo saben los que han pasado por eso, pero de todo se puede volver. Cuando me rompí ya supe que tenía algo. Para mí fue el bajón. Durante esos meses, al principio, te comes mucho la cabeza. Al final, te ayudan los profesionales a volver bien, me ayudaron mucho", relató el catalán en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A sus 18 años, Bernal sufrió un duro revés al inicio de la temporada pasada cuando se lesionó en la jornada 3 en la visita azulgrana al Estadio de Vallecas. "Ese proceso fue muy duro desde el principio. Me perdí muchas cosas con mi club y sobre todo con la selección, que me hacía mucha ilusión venir. Estar ahora aquí es muy bonito", confesó.

"Te comes mucho la cabeza porque ves que no estás al mismo nivel que tus compañeros. Me siento orgulloso de haber podido volver al nivel en el que estaba antes", señaló. Pero durante ese periodo en el dique seco sintió el calor de todo el mundo del fútbol y cientos de compañeros le trasladaron su apoyo. "Me escribieron Sergio Ramos, Canales... Y los del equipo también", recordó.

Ahora está en la Sub-21, su primera vez en esta categoría y con muchas ganas de debutar. "Antes sí que jugaba en la sub-17, pero venir a la sub-21 es algo distinto, muy especial. Y más después de tanto tiempo", apuntó. Sin embargo, no se esconde cuando se le pregunta por su sueño con la camiseta roja, un sueño que ya han cumplido Lamine Yamal y Pau Cubarsí, sus compañeros de quinta (2007) y con quienes tanto ha vivido en el Barça.

"Todo español quiere jugar para la Selección y representar a su país. Ir con la absoluta es lo mayor que hay a nivel de selección. Ellos están ahí a un muy buen nivel y representa lo que es La Masia", zanjó.