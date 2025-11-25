17 jugadores suspendidos en un club turco de cuarta división por un caso de apuestas

ESTAMBUL, 25 Nov. (dpa/EP) -

El Agri Spor, un club de fútbol de cuarta categoría en Turquía, tiene problemas para alinear un once titular, ya que solo entrena con 7 futbolistas al tener a 17 de sus jugadores suspendidos por un escándalo de apuestas.

"El equipo está entrenando actualmente con sólo siete jugadores después de que 17 fueran suspendidos por acusaciones de apuestas. En estos momentos, el cuerpo técnico supera en número a los jugadores", dijo el vicepresidente del club, Tekin Yusan, a la agencia de noticias estatal Anadolu, asegurando que es un "periodo difícil" y avanzando que el Agri Spor planea reforzar su mermada plantilla con jugadores del filial.

El escándalo de las apuestas ha sacudido el fútbol turco durante las últimas semanas. A finales de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) reveló que 152 árbitros eran sospechosos de realizar apuestas. Desde entonces, la investigación se ha ampliado a clubes y jugadores, con 149 árbitros y más de 1.000 jugadores suspendidos durante la investigación.