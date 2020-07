Los 23 de Sudáfrica

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

23 jugadores pasaron a la historia de la selección española de fútbol como los elegidos para levantar el 11 de julio de 2010 la Copa Jules Rimet que se otorga a los campeones del mundo. Repasamos sus nombres, su protagonismo en aquel Mundial y su actual estado.

1. Iker Casillas. El capitán en Sudáfrica, clave y titular indiscutible, encajando sólo dos goles, ninguno en la fase de eliminatorias. Para el recuerdo, el penalti detenido al paraguayo Cardozo con 0-0 en cuartos y el mano a mano ante Robben en la final. Miembro de la 'generación dorada', con 167 internacionalidades, no volvió a ser convocado tras la Euro 2016, donde ya no fue titular, y un infarto le tiene retirado desde 2019 cuando estaba en las filas del Oporto portugués, lo que le animó a presentarse a la presidencia de la RFEF, opción de la que finalmente desistió.

2. Pepe Reina y Víctor Valdés. Ninguno tuvo minutos en Sudáfrica. El primero formó parte del triplete histórico y sigue en activo en el Aston Villa, aunque hace tiempo que no va a la 'Roja'. El catalán estuvo en las listas del Mundial 2010 y de la Euro 2012, pero no participó, y una lesión de rodilla en 2014 provocó el principio del final de su carrera. Entrena al UA Horta de Tercera.

3. Sergio Ramos. Titular indiscutible, pero en el lateral derecho del equipo. Su papel en la selección sigue siendo de relevancia y es el actual capitán, con un récord de 170 internacionalidades. Continúa en el Real Madrid y es también miembro del grupo del 'triplete'.

4. Carles Puyol. El 'jefe' de la defensa junto a Gerard Piqué. Fue otro indiscutible y protagonista clave porque un espectacular cabezazo suyo dio la victoria ante Alemania en las semifinales. Una lesión le impidió estar en la Euro 2012 y su último partido, el 100, fue en 2013.

5. Gerard Piqué. El otro central indiscutible de la campeona del mundo en Sudáfrica. Formó una pareja sólida con Puyol como hacían en el FC Barcelona y pese a discutírsele siempre su compromiso por razones extradeportivas, jugó 102 partidos con una selección que dejó tras el Mundial de Rusia de 2018 y pese a ser uno de los mejores zagueros y todavía en buena edad (31 años). Sigue siendo intocable en el FC Barcelona.

6. Joan Capdevila. El lateral izquierdo que encontró Luis Aragonés y que ocupó esa demarcación en todo el campeonato con la misma sobriedad que con el 'Sabio de Hortaleza'. Sin embargo, por falta de minutos, dejó de ir en el año de la Euro 2012, donde irrumpió Jordi Alba. Colgó las botas a los 37 años en 2017.

7. Albiol, Marchena y Arbeloa. El resto de la defensa estuvo formado por este trío, del cual sólo el andaluz tuvo algo de 'participación' con una decena de minutos en cuartos ante Paraguay, en lugar de Puyol, y un minuto en semifinales ante Alemania, por Xabi Alonso. Está retirado desde 2016, un año antes que Arbeloa, titular en la Euro 2012 y miembro de la generación del triplete como Albiol, que sigue en activo en el Villarreal.

8. Xavi. El 'cerebro' del equipo. El de Terrassa ejerció esta función en la 'era dorada' del equipo, pese a que tanto Aragonés como Del Bosque le acercaron algo más al área. Titular en los siete partidos del Mundial, dejó el combinado nacional después de Brasil 2014 y con 133 internacionalidades en su haber. Actualmente es el técnico del Al-Sadd catarí.

9. Xabi Alonso. El de Tolosa tuvo un papel predominante con Vicente del Bosque en el centro del campo de la 'Roja', con la que también ganó el 'triplete'. No falló en los siete partidos y fue víctima de la brutal patada de De Jong en la final ante los Países Bajos. También 'centenario' (114), dejó la selección igualmente tras el Mundial de Brasil. Retirado en 2017, dirige al filial de la Real Sociedad.

10. Sergio Busquets. La apuesta del seleccionador. El de Badia siempre gozó de la confianza de Del Bosque, lo que dejó sin sitio a Marcos Senna. Formó el doble pivote con Xabi Alonso y fue centro de las críticas tras el revés ante Suiza, siendo defendido por el técnico de forma tajante, que le mantuvo en el once. Actualmente es el 'jefe' del medio en la selección y en el Barça.

11. Andrés Iniesta. El héroe. El de Fuentealbilla tenía reservado el papel de gran protagonista del campeonato. Y eso que el torneo no empezó bien porque se hizo daño ante Suiza e hizo saltar las alarmas, pero se recuperó para la 'final' ante Chile y desde ese momento dejó muestras de su clase y talento. El gol de la final le encumbró y le hizo merecedor de un 'Balón de Oro' que no se le concedió. Brilla ahora en Japón en el Vissel Kobe, aunque la 'Roja', con la que ganó el triplete, la dejó tras Rusia 2018.

12. Cesc Fábregas. El de Arenys, apuesta de Aragonés, volvió a ejercer un papel clave saliendo casi siempre del banquillo, participando en 4 encuentros (Honduras, Chile, Paraguay y Países Bajos) y dando el pase a Iniesta del gol de la final. También ganador del 'triplete', juega en el Mónaco y dejó de ir convocado tras la Euro 2016 tras 110 internacionalidades.

13. David Silva. El canario, clave en la Euro 2008 y ganador del 'triplete', fue titular ante Suiza y a partir de ahí desapareció de los planes de Del Bosque y sólo jugó en el descuento ante Alemania. Actualmente en el Manchester City, jugó su partido 125 con la 'Roja' en la eliminación ante Rusia del Mundial de 2018.

14. Jesús Navas y Javi Martínez. El de Los Palacios fue otro de los revulsivos usados por Del Bosque para variar los partidos, como el de la final. También jugó ante Suiza y fue titular ante Honduras. Tras dejar de ir a las puertas del Mundial de Brasil, su reubicación como lateral en el Sevilla, le ha devuelto al combinado nacional. El navarro, que parece que dejará el Bayern, sólo jugó una veintena de minutos ante Chile.

15. David Villa. El 'Guaje' demostró en Sudáfrica su condición de gran goleador y anotó cuatro goles, dos ante Honduras, y los dos claves ante Portugal y Paraguay. Titular en todos los partidos, en semis y final como '9' único, anunció que dejaría la 'Roja' tras el Mundial de Brasil, aunque Julen Lopetegui le convocó en 2017 y jugó su partido 98 ante Italia. Se retiró a principios de este 2020 tras acompañar a Iniesta en su aventura japonesa.

16. Fernando Torres. El de Fuenlabrada, el héroe del título europeo de 2008, no tuvo el mismo protagonismo que en aquella cita. Titular en los cinco primeros partidos, no vio puerta, y luego apenas participó en los duelos ante Alemania y Países Bajos por la aparición de Pedro. Con 110 internacionalidades y ganador del 'triplete', no volvió a jugar tras el Mundial de 2014 y se retiró en 2019 en el fútbol japonés.

17. Pedro Rodríguez. El canario fue probablemente la gran sorpresa de la lista ya que ni había debutado con la 'Roja'. En Sudáfrica tuvo minutos desde el banquillo ante Suiza, Portugal y Paraguay, antes de ser titular ante Alemania y Países Bajos. Actualmente en el Chelsea y ganador de todos los títulos posibles, no juega con la selección desde finales de 2017.

18. Fernando Llorente y Juan Mata. Dos jugadores con poca participación. El primero, sin embargo, fue clave en sus únicos minutos ante Portugal, participando en el gol de la victoria, mientras que el segundo jugó ante Honduras. Ambos hace mucho tiempo que no son convocados, pero siguen jugando en el Nápoles y el United.