Abelardo: "No creo que el Alavés haya merecido puntuar, pero sí creo que el castigo ha sido excesivo"

Publicado 03/02/2019 23:26:12 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha admitido que su equipo "no ha merecido puntuar" este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero matizando que "el castigo ha sido excesivo" con el 3-0 encajado por sus pupilos ante el Real Madrid, en un partido correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga Santander.

"Voy a ser sincero. No creo que el Alavés haya merecido puntuar, pero sí creo que el castigo ha sido excesivo", comentó Abelardo en rueda de prensa. "En el primer tiempo ha sido superior el Madrid, a nosotros nos ha costado a la hora de robar el balón y generar contras; no dábamos dos pases seguidos hacia arriba. No hemos estado bien, sobre todo en ataque", analizó.

"El Madrid ahí tampoco ha tenido muchas oportunidades, la del gol y poco más. En el segundo tempo, el equipo se ha soltado; pero a partir del segundo gol, los cambios que he realizado han sido ya pensando en el siguiente partido contra el Levante. Los mínimos errores que tienes, contra un equipo como el Real Madrid, te penalizan. Los errores han sido vitales y tenemos que aprender de ellos", añadió.

"No cabe duda de que el Alavés no va a hacer la primera vuelta que ha hecho, ya veis cómo esta LaLiga y en qué baremos de puntuación están todos los equipos. LaLiga está muy bonita para el espectador, no tanto para los entrenadores", reflexionó el técnico 'babazorro'.

"Si hacemos ahora una segunda vuelta desastrosa, no será tan buena temporada. Al final, los equipos con mayor presupuesto se van a enganchar. Nosotros, a intentar sacar puntos y ojalá que consigamos nuestro objetivo lo antes posible", concluyó Abelardo.