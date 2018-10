Abidal: "Valverde tendrá que decidir sobre su renovación, no le voy a presionar"

Publicado 17/10/2018 15:52:39 CET

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario técnico del FC Barcelona, Éric Abidal, ha asegurado que no va a "presionar" al entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde, y que tampoco lo hará el presidente, Josep Maria Bartomeu, para que decida si renovará o no su contrato que finaliza esta temporada.

"Valverde ya tiene contrato y tomará una decisión, pero no se tiene que precipitar. Llegará el momento en que tenga que decidir, si toma una decisión negativa el club deberá buscar otro entrenador. Pero no le voy a presionar, tampoco el presidente", aseguró.

Abidal, en una entrevista para la Revista Barça recogida por Europa Press, recordó que el técnico extremeño tiene un "cargo importante" y que no se le debe presionar.

"Si le ponemos más presión será más difícil, debemos dejar que haga su trabajo lo mejor posible y que el equipo ande bien y tenga resultados, y ya veremos", manifestó al respecto.

Sobre el entrenador azulgrana, cree que "analiza muy bien" la situación. "Se adapta y planifica, lo demostró el año pasado con el doblete, pero sabe que la ambición del club ahora es el triplete. Le queremos ayudar al máximo para que tenga el equipo al cien por cien y lograr los objetivos", aseveró.

Por otro lado, el exjugador consideró que la decisión de Valverde de tener una plantilla más corta puede ayudar a subir jugadores del filial. "Da una visión global para los jugadores del filial, que tienen menos jugadores que les tapen. Pueden pensar en que si trabajan fuerte pueden tener más minutos", auguró.

"Tenemos que proteger a los jugadores del filial porque el cambio que hay entre el Barça B y el primer equipo es muy grande, a nivel mediático, de presión, de jugar en el Camp Nou... Queremos que suba pero que lo haga bien y estando preparado. Con paciencia se puede conseguir", advirtió.

El francés también habla sobre su trabajo en la secretaría técnica, un cargo en el que debe convencer a los jugadores para fichar por el Barça, pero sin mentir. "No soy el entrenador y no le puedo vender la moto de que vendrá para ser titular. Aquí están los mejores y hay que competir, y me gusta esa competición sana", aseguró.

"No es tan fácil convencer a un jugador para irse del club, lo hacemos con toda la transparencia posible. Le decimos cómo está el club, ponemos todas las cartas y explicando cada situación. Yo recomiendo y el jugador manda", comentó sobre la posición contraria.