Un abril de 'dolor o gloria' para el Atlético de Madrid

Los jugadores del Atlético de Madrid agradecen a sus aficionados el apoyo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid encara un mes de abril repleto de desafíos que marcarán de forma definitiva cuánto éxito logra en sus aspiraciones en la presente temporada, con la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona y la final de la Copa del Rey Mapfre frente a la Real Sociedad, pero sin perder de vista el transcurrir de LaLiga EA Sports.

El conjunto de Diego Pablo Simeone afronta un maratón competitivo que no es sino un lienzo donde se dibujará el destino de todo un curso que aspira a cerrar tocando metal cinco años después. Serán 30 días de pura adrenalina en los que los rojiblancos no tendrán ni una semana de descanso, como les lleva ocurriendo desde que inició el 2026, sinónimo de mantener la llama en todas las competiciones, especialmente en los dos torneos del KO.

Una vez más el calendario muestra su cara más caprichosa y cruel a partes iguales para los colchoneros y ha dictado que el camino hacia la gloria pase por un bucle infinito frente al FC Barcelona. La trilogía de enfrentamientos contra los azulgranas comenzará el 4 de abril en el Metropolitano (21.00 horas), en un duelo liguero correspondiente a la jornada 30 que se antoja mucho más determinante para el equipo de Hansi Flick defendiendo el liderato con los rojiblancos faltos de exigencia competitiva en Liga.

Ese encuentro en el distrito de San Blas-Canillejas servirá como antesala de los cuartos de final de la Champions League. El eco de la máxima competición continental resonará con más fuerza apenas cuatro días después en lo que será un nuevo duelo a doble partido tras las semifinales de la Copa del Rey. El 8 de abril, el Spotify Camp Nou acogerá la ida de unos cuartos de final europeos con aroma a final anticipada, un pulso que encontrará su sentencia definitiva el 14 de abril bajo el cielo de Madrid.

Entre medias, el sábado 11 de abril (21.00 horas), el Atlético de Madrid visitará el siempre exigente Ramón Sánchez-Pizjuán en Liga, una escala obligatoria justo siete días antes de la gran cita, por ahora, de este final de campaña para los rojiblancos.

LA CARTUJA: EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE PRIMAVERA BUSCANDO LA UNDÉCIMA

El punto de ebullición llegará el 18 de abril. Sevilla, y más concretamente el estadio de La Cartuja, se vestirá de gala para recibir la final de la Copa del Rey Mapfre. Ante la Real Sociedad, el Atlético de Madrid buscará quebrar el silencio de sus vitrinas en este torneo trece años después de levantar el último título copero en el Santiago Bernabéu en la temporada 2012-2013.

Los de Simeone encuentran esta final como la oportunidad de bordar un nuevo éxito en su palmarés en una campaña que llega al mes de abril con plena ilusión para el aficionado rojiblanco. Esta última cita con la competición más antigua del fútbol español exigirá el máximo sacrificio a unos jugadores que llegarán a la capital andaluza tras haber disputado cuatro 'finales' en apenas dos semanas.

Y ya después de la vorágine copera, con la resaca emocional pertinente, el calendario liguero no ofrecerá tregua a los colchoneros con los enfrentamientos ante el Elche y el Athletic Club. Estos compromisos, lejos de ser trámites, resultarán vitales para mantener el pulso por la tercera plaza en Liga con un Villarreal aguerrido a ella y esperar posibles tropiezos de los dos primeros clasificados.

Todo ello bajo la sombra de una hipotética ida de semifinales de Champions que, en caso de superar al FC Barcelona, volvería a encender los focos del Metropolitano en la última semana del exigente mes de abril --con el Arsenal o el Sporting CP en el horizonte--. Una ronda que no pisan los colchoneros desde la última campaña del demolido Vicente Calderón, en la temporada 2016-2017, cuando rozaron su cuarta final de Copa de Europa, pero el Real Madrid les eliminó con un Karim Benzema decisivo.